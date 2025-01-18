Сегодня 18 января: какой праздник и день в истории

18 января 1654 года состоялась Переяславская рада. В 1701-м короновали первого короля Пруссии Фридриха I. В 1871-м провозгласили создание Германской империи. В 1918-м в Киеве создали Студенческий курень имени Сечевых стрельцов. В 1919-м в Версале началась Парижская мирная конференция. В 2023-м в этот день произошла авиакатастрофа в Броварах, в которой погибли 14 человек, в том числе руководство МВД Украины и министр Денис Монастырский.

Праздники и памятные даты 18 января

18 января в мире – День технического обслуживания.

Также сегодня: День толкового словаря и День зажигания маяка.

18 января в истории

18 января 1654 года состоялась катастрофическая по своим последствиям для всей дальнейшей истории Украины Переяславская рада. Подробнее.

18 января 1701 года короновали первого короля Пруссии Фридриха I. До этого государство называлось Бранденбург-Пруссия и состояло из двух частей – Прусского герцогства и Бранденбургского маркграфства.

Они объединились в 1618 году, заключив персональную унию – из-за угасания прусской ветви правящей династии. Первым герцогом Пруссии был великий магистр Тевтонского ордена Альбрехт Гогенцоллерн. Он секуляризировал католическое государство, которое существовало на этой территории, превратив его в герцогство. Когда же прямая ветвь наследников Альбрехта прервалась, то власть перешла к маркграфам Бранденбургским и курфюрстам Священной Римской империи из дома Гогенцоллернов.

Нюанс заключался в том, что в отличие от Пруссии, которая всегда была независимым германским государством, Бранденбургское маркграфство входило в состав Священной Римской империи и формально подчинялось королевской династии Габсбургов. Так что у правителя Бранденбург-Пруссии не было королевского титула — несмотря на значимость этого герцогства и значительную степень независимости от слабеющего центра империи. Ситуация изменилось, когда императору Священной Римской империи Леопольду I Габсбургу остро понадобилась поддержка мощнейшего из германских государств в войне за Испанское наследство – против французского короля Людовика XIV. В обмен на военную помощь Бранденбург-Пруссии Леопольд согласился, чтобы глава этого государства стал королем. В ноябре 1700 года курфюрст Бранденбургский Фридрих III вступил в военный союз с Австрией в войне за Испанское наследство. А 18 января 1701-го — короновался и из Фридриха III стал Фридрихом I — королем Пруссии.

В течение следующих двух веков это новое королевство будет находиться в постоянной конкуренции с Австрией за лидерство среди германских земель. И победит в этой борьбе. Именно в годовщину коронации Фридриха I, 18 января 1871 года, провозгласили создание Немецкой империи, которая объединилась именно на базе Пруссии. Императором стал представитель династии Гогенцоллернов Вильгельм I. А столица королевства Пруссия, центр Бранденбургской земли, Берлин до сих пор является столицей Германии.

18 января 1871 года провозгласили создание Германской империи. Подробнее.

18 января 1918 года в Киеве создали Студенческий курень имени Сечевых стрельцов. Подробнее.

18 января 1919 года в Версале начала работу Парижская мирная конференция. Подробнее.

18 января 1995 года в Японии во время мощного землетрясения погибли 6,5 тысячи человек. Подробнее.

18 января 2023 года произошла авиакатастрофа в Броварах, которая унесла 14 жизней. Из-за падения вертолета ГСЧС погибли четыре женщины и малолетний ребенок на земле. А также — руководство Министерства внутренних дел, которое находилось в вертолете. Среди погибших — министр МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович. Подробнее.

Церковный праздник 18 января

18 января чтят память святителей Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских. Подробнее.

Народные приметы 18 января

Если птицы летают низко над землей – будет непогода.

Если 18 января оттепель, то лето будет сырым, а урожай – плохим.

Если в этот день сильная метель, то зима будет продолжительной.

Солнце во второй половине дня 18 января – к ранней весне.

Что нельзя делать 18 января

Нельзя в этот день жениться.

Нельзя ругаться и злословить.

Нельзя обращаться в суд.