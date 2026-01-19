Сьогодні 19 січня 2026: яке свято та день в історії

19 січня 1419 року перемогою англійської армії завершилася облога французького міста Руан. У 1903-му вперше оголосили про проведення велогонки “Тур де Франс”. У 1912-му народився один із керівників ОУН Ярослав Стецько. У 1917-му стався “вибух у Сільвертауні” – злетіла в повітря фабрика з очищення тротилу. У 1946-му створили Міжнародний військовий трибунал для Далекого Сходу. У 1966-му Індіра Ґанді стала третім прем’єр-міністром Індії. У 2014-му в Києві розпочалася “Вогнехреща”.

Свята та пам’ятні дати 19 січня

Третій понеділок січня називають Блакитним або Сумним понеділком (вважають, що це найбільш депресивний день року). У США відзначають День Мартіна Лютера Кінга.

Також 19 січня відзначають День доброї пам’яті та Всесвітній день домашнього сиру.

19 січня в історії

19 січня 1419 року перемогою англійської армії завершилася облога французького міста Руан, що тривала з 31 липня 1418 року. Це одна з важливих подій Столітньої війни між Англією та Францією. Битва за Руан – це важливий успіх, а водночас – жахливий злочин короля Англії Генріха V. Він особисто командував армією вторгнення, яка здійснила низку кампаній із захоплення Нормандії. Руан того часу був одним із найважливіших міст Франції. Його населення становило понад 70 тисяч людей. І під час облоги близько 50 тисяч із них померли – здебільшого від голоду.

“Після драматичної перемоги в битві при Азенкурі 1415 року Генріх V повернувся до Англії. Наступний рік він провів, будуючи потужний флот, щоб очистити Ла-Манш від генуезьких кораблів, що підтримували французів, одночасно уклавши союз зі Священним Римським імператором, який раніше був прихильником французького короля. У 1417 році Генріх повернувся до Франції та за три кампанії захопив усю Нормандію, крім Мон-Сен-Мішеля. Кульмінацією цих кампаній стало захоплення Руана. Очікуючи нападу, французи посилили оборону міста, розмістивши в його стінах сили з 25 000 солдатів. Ці стіни були всіяні вежами та посилені арбалетниками”, – описує події енциклопедія Britannica.

Сили Генріха були не настільки великими, щоб захопити місто штурмом. Він розпочав тривалу облогу – з метою вморити жителів Руана голодом. І цей жорстокий план йому вдався.

“До грудня мешканці були змушені їсти собак, кішок, коней і мишей, якщо їм вдавалося їх зловити. Понад 12 тисяч бідняків були вигнані з міста, щоб заощадити їжу. Генріх відмовився дозволити їм пройти, тому вони були змушені тулитися в оборонних ровах, нещодавно викопаних навколо стін. Два священники дали їм їжу на Різдво, але це була межа англійської щедрості”, – зазначають автори Britannica.

Усі спроби прорвати облогу були невдалими. Тому місто врешті-решт здалося переможцю. На жителів Руана англійський монарх наклав непіднімну контрибуцію, “яку він, безперечно, знав, що вони ніколи не зможуть виплатити, і тому вона, ймовірно, була задумана як просте приниження”.

19 січня 1903 року вперше оголосили про проведення велогонки “Тур де Франс”. Докладніше.

19 січня 1912 року народився один із керівників ОУН(б) Ярослав Стецько. Докладніше.

19 січня 1917 року стався “вибух у Сільвертауні” – одна з наймасштабніших надзвичайних подій на виробництві боєприпасів у світі. Докладніше.

19 січня 1946 року створили Міжнародний військовий трибунал для Далекого Сходу (або Токійський трибунал). Це був “Нюрнберзький процес” для військових злочинців Азії. Докладніше.

19 січня 1966 року Індіра Ґанді стала третьою прем’єр-міністркою Індії. Детальніше.

19 січня 2014 року на вулиці Грушевського в Києві розпочалося збройне повстання проти режиму Януковича. Згодом ці події отримали назву “Вогнехреща”. Детальніше.

19 січня 2017 року в Україні офіційно з’явилося Суспільне мовлення – зареєстровано Національну суспільну телерадіокомпанію України.

Церковне свято 19 січня

19 січня вшановують пам’ять преподобного Макарія Великого, Єгипетського. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 19 січня сонячно, то весна прийде рано.

Якщо заметіль — весна прийде пізно.

Відлига 19 січня означає, що незабаром прийде справжнє тепло.

Що не можна робити 19 січня

Не можна тяжко фізично працювати.

Краще не стригтися та не вдягати темний одяг.