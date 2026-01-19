Сегодня 19 января 2026: какой праздник и день в истории

19 января 1419 года победой английской армии завершилась осада французского города Руан. В 1903-м впервые объявили о проведении велогонки «Тур де Франс». В 1912-м родился один из руководителей ОУН Ярослав Стецько. В 1917-м произошел «взрыв в Сильвертауне» — взлетела в воздух фабрика по очистке тротила. В 1946-м создали Международный военный трибунал для Дальнего Востока. В 1966-м Индира Ганди стала третьим премьер-министром Индии. В 2014-м в Киеве началась «Огнекрещение».

Праздники и памятные даты 19 января

Третий понедельник января называют Голубым или Грустным понедельником (считают, что это самый депрессивный день года). В США отмечают День Мартина Лютера Кинга.

Также 19 января отмечают День доброй памяти и Всемирный день домашнего творога.

19 января в истории

19 января 1419 года победой английской армии завершилась осада французского города Руан, продолжавшаяся с 31 июля 1418 года. Это одно из важных событий Столетней войны между Англией и Францией. Битва за Руан – это важный успех, а одновременно – ужасное преступление короля Англии Генриха V. Он лично командовал армией вторжения, совершившей ряд кампаний по захвату Нормандии. Руан того времени был одним из важнейших городов Франции. Его население составляло более 70 тысяч человек. И во время осады около 50 тысяч из них скончались — в основном, от голода.

«После драматической победы в битве при Азенкуре 1415 года Генрих V вернулся в Англию. Следующий год он провел, строя мощный флот, чтобы очистить Ла-Манш от генуэзских кораблей, поддерживавших французов, одновременно заключив союз со Священным Римским императором, ранее бывшим сторонником французского короля. В 1417 году Генрих вернулся во Францию ​​и за три кампании захватил всю Нормандию, кроме Мон-Сен-Мишель. Кульминацией этих кампаний стал захват Руана. Ожидая нападения, французы усилили оборону города, разместив в его стенах силы из 25 тысяч солдат. Эти стены были усеяны башнями и укреплены арбалетчиками», – описывает события энциклопедия Britannica.

Силы Генриха были не столь велики, чтобы захватить город штурмом. Он начал длительную осаду – с целью уморить жителей Руана голодом. И этот жестокий план ему удался.

«К декабрю жители были вынуждены есть собак, кошек, лошадей и мышей, если им удавалось их поймать. Более 12 тысяч бедняков были изгнаны из города, чтобы сэкономить еду. Генрих отказался разрешить им пройти, поэтому они были вынуждены ютиться в оборонительных рвах, недавно выкопанных вокруг стен. Два священника дали им еду на Рождество, но это был предел английской щедрости», – отмечают авторы Britannica.

Все попытки прорвать осаду были неудачными. Поэтому город в конце концов сдался победителю. На выживших жителей Руана английский монарх наложил неподъемную контрибуцию, «которую он, несомненно, знал, что они никогда не смогут выплатить, и поэтому она, по-видимому, была задумана как простое унижение».

19 января 1903 года впервые объявили о проведении велогонки «Тур де Франс». Подробнее.

19 января 1912 года родился один из руководителей ОУН (б) Ярослав Стецько. Подробнее.

19 января 1917 года произошел «взрыв в Сильвертауне» – одно из самых масштабных чрезвычайных происшествий на производстве боеприпасов в мире. Подробнее.

19 января 1946 года создали Международный военный трибунал для Дальнего Востока (или Токийский трибунал). Это был «Нюрнбергский процесс» для военных преступников Азии. Подробнее.

19 января 1966 года Индира Ганди стала третьим премьер-министром Индии. Подробнее.

19 января 2014 года на улице Грушевского в Киеве началось вооруженное восстание против режима Януковича. Впоследствии эти события получили название «Огнекрещение». Подробнее.

19 января 2017 года в Украине официально появилось Общественное вещание – зарегистрирована Национальная общественная телерадиокомпания Украины.

Церковный праздник 19 января

19 января чтят память преподобного Макария Великого, Египетского. Подробнее.

Народные приметы

Если 19 января солнечно, весна придет рано.

Если метель – весна придет поздно.

Оттепель 19 января означает, что вскоре придет настоящее тепло.

Что нельзя делать 19 января

Нельзя тяжело физически работать.

Лучше не стричься и не надевать темную одежду.