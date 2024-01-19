Сегодня 19 января: какой праздник и день в истории

19 января 1903 года объявили проведение первой велогонки «Тур де Франс». В 1912-м родился один из руководителей ОУН Ярослав Стецько. В 1946-м создали Международный военный трибунал для Дальнего Востока. В 1966-м Индира Ганди стала третьим премьер-министром Индии. В 2014-м в Киеве началось «Огнекрещение».

Праздники и памятные даты 19 января

19 января – Международный день фетиша (основан в 2009 году сначала в Великобритании – для поддержки и борьбы с дискриминацией фетиш- и БДСМ-культур).

19 января в истории

19 января 1903 года впервые объявили о проведении велогонки «Тур де Франс».

Известное сейчас на весь мир соревнование начиналось как рекламный проект газеты «L’Auto» (сегодня это журнал «L’Equipe»). Причем подобных велогонок под патронатом газет было несколько только во Франции. Но именно эти соревнования смогли «раскрутиться» до международного уровня. Сейчас их организовывает отдельный филиал медиахолдинга, в который входит то же издание-основатель. С середины 1950-х велогонка вышла за пределы Франции. Впервые из-за границы гонщики стартовали в Амстердаме. А с открытием тоннеля под Ла-Маншем один из этапов гонки провели по нему. В разные годы соревнования проходили в Испании, Италии, Бельгии, Швейцарии, Германии и Люксембурге. В общей сложности велогонка «Тур де Франс» включает 21 этап. На каждый отводят день. В целом же гонщики должны преодолеть трассу протяженностью от 3000 до 4000 км. Победителем становится тот, кто продемонстрирует минимальное общее время – по сумме прохождения всех этапов (иногда это может быть человек, не одержавший победу ни на одном из 21 отдельного этапа).

19 января 1912 года родился один из руководителей ОУН-б Ярослав Стецько.

Он происходил из семьи тернопольского священника. Получил высшее образование в Краковском и Львовском университетах. В националистических организациях был с юности. Уже в 20 лет он стал членом краевой экзекутивы ОУН и редактором подпольных изданий. В 24 года поляки приговорили Стецько к пяти годам заключения, однако уже через год освободили по амнистии. Он стал одним из инициаторов создания революционного провода ОУН-б, а с апреля 1941-го был заместителем проводника ОУН-б Степана Бандеры. Именно Стецько провозгласил Акт восстановления Украинского государства на национальном собрании во Львове 30 июня 1941 года. Также его избрали премьер-министром Украинского государственного правления. Однако, конечно, руководить исполнительной властью в Украинском государстве ему не довелось. За отказ отозвать Акт восстановления нацисты арестовали Стецько и отправили в концлагерь Заксенхаузен, где националист находился до сентября 1944-го. После освобождения он сбежал из-под надзора гестапо и добрался в американскую зону оккупации. С 1946-го и до конца жизни в эмиграции возглавлял Антибольшевистский блок народов. В 1968-м году его избрали проводником ОУН-б.

«Считается, что именно под влиянием личности Ярослава Стецько Джон Хакетт (британский генерал, экс-командующий Рейнской британской армии и Северной группы армий НАТО — Ред.) в книге «Третья мировая война» смоделировал ситуацию, когда украинские националисты овладели КГБ, совершили переворот и развалили СССР», — отмечают в Украинском институте национальной памяти.

Умер проводник ОУН 5 июля 1986 года в Мюнхене.

19 января 1946 года создали Международный военный трибунал для Дальнего Востока (или Токийский трибунал). Это был «Нюрнбергский процесс для военных преступников Азии».

Правительство Японии, подписав акт капитуляции во Второй мировой войне, согласилось выполнить все требования Потсдамской декларации. Одним из таких требований был пункт 10-й – «все военные преступники, включая совершивших зверства над пленными, должны понести суровое наказание». 19 января 1946 года Главнокомандующий союзными оккупационными войсками американский генерал Дуглас Макартур утвердил устав Международного военного трибунала для Дальнего Востока. Этот документ предусматривал порядок формирования суда. Судей на трибунале было 11, они представляли СССР, США, Китай, Великобританию, Австралию, Канаду, Францию, Нидерланды, Новую Зеландию, Индию и Филиппины.

На Токийском трибунале было 29 обвиняемых. При этом часть очевидно виновных в военных преступлениях японских руководителей получила иммунитет, поскольку это были члены императорской семьи. Иммунитет для императора и его родственников был условием капитуляции Японии.

Финальный обвинительный акт состоял из 55 пунктов – там были как общие обвинения, так и конкретная информация о преступлениях отдельных обвиняемых. Не все из них дожили до приговора. Бывший премьер-министр Японии Фумимаро Коноэ отравился накануне своего ареста. Министр иностранных дел Японии Есуке Мацуока и адмирал Осами Нагано умерли от естественных причин еще во время судебного процесса. Идеолога японского милитаризма Сюмэя Окаву признали неподсудным — судебно-медицинская экспертиза пришла к выводу, что у Окавы психоз из-за сифилитического менингоэнцефалита, а также мания величия и маниакальные состояния. К смертной казни через повешение приговорили семерых обвиняемых. Еще 16 – к пожизненному заключению (трое из них так и умерли в тюрьме, а еще 13 помиловали в 1955 году). Один из подсудимых получил приговор – 20 лет тюрьмы и умер за решеткой в 1949 году. Еще одного приговорили к семи годам лишения свободы, а в 1950-м помиловали. Некоторые из осужденных после освобождения еще и вернулись в японскую политику.

19 января 1966 года Индира Ганди стала третьим премьер-министром Индии. Подробнее.

19 января 2014 года на улице Грушевского в Киеве началось вооруженное восстание против режима Януковича. Впоследствии эти события получили название «Огнекрещение». Подробнее.

19 января 2017 года в Украине официально появилось Общественное вещание – зарегистрирована Национальная общественная телерадиокомпания Украины.

Церковный праздник 19 января

19 января чтят память преподобного Макария Великого, Египетского. Макарий воспитывался в христианской семье, после смерти родителей начал проходить безмолвную монашескую жизнь. Жил в пустыне, был учеником Антония Великого. Макария стали называть «юношей-старцем» ведь, едва достигнув тридцатилетнего возраста, он проявил себя опытным монахом. Когда Макарию исполнилось 40 лет, его посвятили в сан священника. Он стал настоятелем монахов, живших в Скитской пустыне. Имел дар чудотворения и исцелял людей. Макария преследовали во времена царствования императора Валента. Вместе с Макарием Александрийским Макария Великого высадили на пустынный остров, где обитали язычники. Там старцы молитвами исцелили дочь жреца, после чего все жители острова приняли крещение. Преподобный Макарий дожил до 97 лет. В наследство от него осталось 50 бесед и 7 подвижнических слов.

Народные приметы

Если 19 января солнечно, весна придет рано.

Если метель – весна придет поздно.

Оттепель 19 января означает, что вскоре придет настоящее тепло.

Что нельзя делать 19 января

Нельзя тяжело физически работать.

Лучше не стричься и не надевать темную одежду.