Сьогодні 19 січня: яке свято та день в історії

19 січня 1903 року оголосили проведення першої велогонки “Тур де Франс”. У 1912-му народився один із керівників ОУН Ярослав Стецько. У 1946-му створили Міжнародний військовий трибунал для Далекого Сходу. У 1966-му Індіра Ґанді стала третім прем’єр-міністром Індії. У 2014-му у Києві розпочалася “Вогнехреща”.

Свята та пам’ятні дати 19 січня

19 січня – Міжнародний день фетиша (заснований у 2009 році спочатку у Великій Британії – для підтримки та боротьби з дискримінацією фетиш- та БДСМ-культур).

19 січня в історії

19 січня 1903 року вперше оголосили про проведення велогонки “Тур де Франс”.

Відоме зараз на весь світ змагання розпочиналося як рекламний проєкт газети “L’Auto” (сьогодні це журнал “L’Equipe”). Причому подібних велогонок під патронатом газет було декілька лише у Франції. Але саме ці змагання змогли “розкрутитись” до міжнародного рівня. Зараз їх організовує окрема філія медіахолдингу, до якого входить те саме видання-засновник. З середини 1950-х велогонка вийшла за межі Франції. Вперше з-за кордону перегонники стартували в Амстердамі. А з відкриттям тунелю під Ла-Маншем один з етапів перегонів провели ним. У різні роки змагання проходили в Іспанії, Італії, Бельгії, Швейцарії, Німеччині та Люксембурзі. Загалом велогонка “Тур де Франс” включає 21 етап. На кожен відводять один день. У цілому перегонники повинні подолати трасу протяжністю від 3000 до 4000 км. Переможцем стає той, хто продемонструє мінімальний загальний час – за сумою проходження всіх етапів (іноді це може бути людина, яка не здобула перемогу на жодному з 21 окремого етапу).

19 січня 1912 року народився один із керівників ОУН-б Ярослав Стецько.

Він походив із сім’ї тернопільського священника. Здобув вищу освіту в Краківському та Львівському університетах. У націоналістичних організаціях був із юності. Вже у 20 років він став членом крайової екзекутиви ОУН та редактором підпільних видань. У 24 роки поляки засудили Стецька до п’яти років ув’язнення, проте вже за рік звільнили за амністією. Він став одним з ініціаторів створення революційного проводу ОУН-б, а з квітня 1941-го був заступником провідника ОУН-б Степана Бандери. Саме Стецько проголосив Акт відновлення Української держави на національних зборах у Львові 30 червня 1941 року. Також його обрали прем’єр-міністром Українського державного правління. Проте, звісно, ​​керувати виконавчою владою в Українській державі йому не довелося. За відмову відкликати Акт відновлення нацисти заарештували Стецька та відправили до концтабору Заксенгаузен, де націоналіст перебував до вересня 1944-го. Після звільнення він втік з-під нагляду гестапо та дістався американської зони окупації. З 1946-го й до кінця життя на еміграції очолював Антибільшовицький блок народів. 1968-го року його обрали провідником ОУН-б.

“Вважається, що саме під впливом особистості Ярослава Стецька Джон Гакет (британський генерал, екскомандувач Рейнської британської армії та Північної групи армій НАТО – Ред.) у книзі “Третя світова війна” змоделював ситуацію, коли українські націоналісти опанували КДБ, здійснили переворот і розвалили СРСР”, – зазначають в Українському інституті національної пам’яті.

Помер провідник ОУН 5 липня 1986 року у Мюнхені.

19 січня 1946 року створили Міжнародний військовий трибунал для Далекого Сходу (або Токійський трибунал). Це був “Нюрнберзький процес для військових злочинців Азії”.

Уряд Японії, підписавши акт капітуляції у Другій світовій війні, погодився виконати всі вимоги Потсдамської декларації. Однією з таких вимог був пункт 10-й – “усі військові злочинці, включаючи тих, хто вчинив звірства над полоненими, повинні понести суворе покарання”. 19 січня 1946 року Головнокомандувач союзними окупаційними військами американський генерал Дуглас Макартур затвердив статут Міжнародного військового трибуналу для Далекого Сходу. Цей документ передбачав порядок формування суду. Суддів на трибуналі було 11, вони представляли СРСР, США, Китай, Велику Британію, Австралію, Канаду, Францію, Нідерланди, Нову Зеландію, Індію та Філіппіни.

На Токійському трибуналі було 29 обвинувачених. При цьому частина очевидно винних у воєнних злочинах японських керівників отримала імунітет, оскільки це були члени імператорської родини. Імунітет для імператора та його родичів був умовою капітуляції Японії.

Фінальний обвинувальний акт складався з 55 пунктів – там були як загальні звинувачення, так і конкретна інформація про злочини окремих обвинувачених. Не всі з них дожили до вироку. Колишній прем’єр-міністр Японії Фумімаро Коное отруївся напередодні свого арешту. Міністр закордонних справ Японії Йосуке Мацуока та адмірал Осамі Нагано померли від природних причин ще під час судового процесу. Ідеолога японського мілітаризму Шумея Окаву визнали непідсудним – судово-медична експертиза дійшла висновку, що в Окави психоз через сифілітичний менінгоенцефаліт, а також манія величі та маніакальні стани. До страти через повішення засудили сімох обвинувачених. Ще 16 – до довічного ув’язнення (троє з них так і померли у в’язниці, а ще 13 помилували 1955 року). Один із підсудних отримав вирок – 20 років в’язниці та помер за ґратами у 1949 році. Ще одного засудили до семи років позбавлення волі, а в 1950-му помилували. Деякі із засуджених після звільнення ще й повернулися до японської політики.

19 січня 1966 року Індіра Ґанді стала третьою прем’єр-міністркою Індії. Детальніше.

19 січня 2014 року на вулиці Грушевського в Києві розпочалося збройне повстання проти режиму Януковича. Згодом ці події отримали назву “Вогнехреща”. Детальніше.

19 січня 2017 року в Україні офіційно з’явилося Суспільне мовлення – зареєстровано Національну суспільну телерадіокомпанію України.

Церковне свято 19 січня

19 січня вшановують пам’ять преподобного Макарія Великого, Єгипетського. Макарій виховувався в християнській сім’ї, після смерті батьків почав проходити безмовне чернече життя. Жив у пустелі, був учнем Антонія Великого. Макарія стали називати “юнаком-старцем” адже, тільки-но досягши тридцятирічного віку, він виявив себе досвідченим ченцем. Коли Макарію виповнилося 40 років, його посвятили у сан священника. Він став настоятелем ченців, які мешкали в Скитській пустелі. Мав дар чудотворення та зцілював людей. Макарія переслідували за часів царювання імператора Валента. Разом із Макарієм Олександрійським Макарія Великого висадили на пустельний острів, де мешкали язичники. Там старці молитвами зцілили дочку жерця, після чого всі мешканці острова прийняли хрещення. Преподобний Макарій дожив до 97 років.

Народні прикмети

Якщо 19 січня сонячно, то весна прийде рано.

Якщо заметіль — весна прийде пізно.

Відлига 19 січня означає, що незабаром прийде справжнє тепло.

Що не можна робити 19 січня

Не можна тяжко фізично працювати.

Краще не стригтися та не вдягати темний одяг.