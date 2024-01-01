Сьогодні 1 січня: яке свято та день в історії

1 січня – Новий рік та День всесвітніх молитов про мир. 1 січня 1909 року народився Степан Бандера. 1919-го Директорія УНР проголосила автокефалію Православної церкви. 1942-го року у Вашингтоні союзники за антигітлерівською коаліцією підписали Декларацію Об’єднаних Націй.

Свята та пам’ятні дати 1 січня

1 січня – Новий рік.

Також сьогодні – День всесвітніх молитов про мир та День суспільного надбання.

Ще відзначають: День “Слава Богу, сьогодні понеділок”, День коктейлю “Кривава Мері”, День дарування яблук, День похмілля.

1 січня в історії

1 січня 45 року до нашої ери набув чинності календар, який ми називаємо юліанським. Розробив його не особисто римський правитель Юлій Цезар, а за його дорученням єгипетський математик Созіген. Цезарю приписують такий жарт із приводу необхідності запровадити календар: “Римляни завжди перемагають, але ніколи не знають, коли це сталося”. Детальніше.

1 січня 1622 року канцелярія Папи Римського офіційно визнала 1 січня початком року. До цього моменту новий рік відраховували з 25 березня.

1 січня 1909 року в селі Івано-Франківської області народився жах росіян – лідер ОУН Степан Бандера. Він ріс у сім’ї греко-католицького священника Андрія Бандери. І з самого дитинства був занурений у процеси державного будівництва. Адже батько Степана був послом у парламенті Західноукраїнської Народної Республіки — Української Національної Ради та брав активну участь у політичному та суспільному житті часів Української революції 1917-1921 років. Початок громадської та політичної діяльності Степана Бандери не видавав у ньому майбутнього лідера войовничої організації, яка проводитиме політичні вбивства та вестиме партизанську війну.

Здобувши середню освіту, наприкінці 1920-х Бандера працював у читальні “Просвіти”, вів громадський театрально-аматорський гурток та хор. Він активно займався спортом та музикою. Однак, при цьому паралельно вже приєднався до проведення навчань підпільної Української військової організації. В УВО він спочатку отримав призначення в розвідку, а потім – у відділ пропаганди. 1929 року Бандера став одним із перших членів Організації українських націоналістів у Західній Україні. Завдяки своїм організаторським здібностям швидко просувався у підпільній ієрархії ОУН. На початку 1930-х він керував техніко-видавничим відділом та відділом доставлення підпільних видань з-за кордону, а також сам писав матеріали для сатиричного журналу “Гордість нації”, що виходив у Празі. У ці роки починаються арешти ОУНівця. З 1930-го по 1933-й Бандеру заарештовували п’ять разів. Це лише підкріплювало його репутацію переконаного діяча ОУН. Тож уже в середині 1933-го Бандера став крайовим провідником ОУН та крайовим комендантом УВО на західноукраїнських землях.

Він підтримував тісні зв’язки із Проводом ОУН, спілкувався з Євгеном Коновальцем, часто бував за кордоном. У середині 1930-х ОУНівці на Західній Україні під керівництвом Бандери перейшли від пропагандистських акцій та військових вишколів до терористичних акцій. Вони здійснили три політичні вбивства, найвідоміше з яких – вбивство міністра внутрішніх справ Польщі Броніслава Перацького. Воно стало відповіддю на криваві акції “пацифікації” українців, які проходили під керівництвом Перацького. За день до цього вбивства Бандеру заарештувала польська поліція, але його участі в акції вже не було потрібно – організаційно все було готове. Надалі провідник ОУН перебував під слідством у в’язницях Львова, Кракова та Варшави. Під час Варшавського процесу виступив із низкою яскравих промов, що надали популярності руху ОУН. Бандеру та інших обвинувачених засудили до страти, але замінили її на довічне ув’язнення. Довічним воно не стало через початок Другої світової війни та вторгнення німців та радянської армії до Польщі. Тюремна адміністрація та охоронці евакуювалися, а ув’язнені вийшли на волю. З окупованої Польщі Бандера переїхав до Італії, там він одружився та працював у місцевій станиці. Наступний виток у його політичній та підпільній діяльності настав у 1939 році, коли радянський агент Судоплатов убив лідера ОУН Євгена Коновальця. За заповітом Коновальця ОУН мав очолити Андрій Мельник, але смерть керівника організації спричинила її розкол. Молоді вихідці із Західної України були налаштовані на рішучі дії, а не на вичікувальну тактику, яку пропагував Мельник. У результаті утворився Революційний провід ОУН, який очолив Бандера. Наразі дві різні гілки ОУН історики позначають як “ОУН-Б” (бандерівці) та “ОУН-М” (мельниківці).

У перші дні німецько-радянської війни Провід ОУН проголосив відновлення Української держави у Львові. Це, зрозуміло, йшло у розріз із планами Гітлера, і він доручив гестапо ліквідувати “змову українських самостійників”. Бандеру знову заарештували – 5 липня 1941 року. Після цього кілька років він перебував у концтаборі “Заксенгаузен” – серед найважливіших в’язнів Рейху. Там його утримували в кращих умовах, ніж звичайних в’язнів концтаборів – з прицілом на подальше “використання”. Це “використання” спробували здійснити в момент відступу німецької армії – наприкінці 1944-го. Бандері та ОУНівцям німці пропонували об’єднатися із загонами генерала Власова та воювати проти Москви. Але, провівши нараду за участю Мельника та Павла Скоропадського, українські націоналісти відкинули цю пропозицію. При цьому вони продовжували боротьбу проти радянських окупантів окремо від нацистів – і навіть після завершення Другої світової. На початку 1950-х Бандера спробував залишити посаду керівника Проводу ОУН-Б, але це не підтвердили члени організації. Він залишався провідником організації до своєї смерті. У повоєнні роки Бандера, за яким радянська влада оголосила справжнє полювання, змушений був ховатися, змінювати місця проживання та відмовитися від свого справжнього імені.

Це допомогло – але не надовго. 1954-го родина Бандери оселилася в Мюнхені, щоб його дочка могла нормально вчитися. Там його виявили радянські агенти. 15 жовтня 1959 року Бандеру вбив радянський агент Богдан Сташинський, вистріливши в лідера ОУН струменем розчину ціаніду калію.

1 січня 1919 року Директорія УНР проголосила автокефалію Православної церкви в УНР. Для цього ухвалили відповідний закон – “Про найвищий уряд Української автокефальної православної церкви”. Він визначав, що верховна церковна влада в Україні позбавляється будь-якої залежності від Всеросійського патріарха та переходить до Всеукраїнського церковного собору. Також ухвалили рішення щодо формування незалежного Українського церковного синоду. Утримувати автокефальну українську церкву планували коштом держбюджету.

“Закон “Про вищий уряд Української автокефальної православної церкви” став одним із перших законодавчих актів Директорії після прибуття до Києва. Він став серйозним поштовхом для розвитку процесів створення української національної православної церкви та позбавлення її впливу РПЦ, які розпочалися після лютневої революції 1917 року”, – наголошують в Українському інституті національної пам’яті.

Але нормально розбудувати національну церкву можливості не було. Вже наприкінці січня – на початку лютого 1919 року уряд Директорії залишив Київ. Проте справа церковного будівництва мала продовження – у жовтні 1921 року Перший Всеукраїнський православний церковний собор проголосив створення Української автокефальної православної церкви та обрав її митрополитом Василя Липківського.

1 січня 1942 року президент США Франклін Рузвельт, прем’єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль, посол СРСР у США Максим Літвінов та представники окупованих Німеччиною європейських держав підписали Декларацію Об’єднаних Націй.

До неї також приєдналися представники Китаю та латиноамериканських республік. Підписання відбулося у Вашингтоні під час візиту Черчилля. Декларація визначала, що кожен з урядів-підписантів зобов’язаний спрямовувати всі свої військові та економічні засоби проти країн Осі, з якими в цей час країна веде війну (це звільняло СРСР від необхідності воювати з Японією). Також кожна країна-учасниця давала гарантії, що не підпише із ворогом сепаратного світу. Цей союз надалі почали називати Об’єднаними Націями.

1 січня 1992 року Ірак визнав незалежність України.

Церковне свято 1 січня

1 січня – Обрізання Господнє. Християни вшановують пам’ять святителя Василія Великого, архієпископа Кесарії Каппадокійської. Василій Великий народився близько 330 р. у Кесарії. Здобув чудову освіту, завершивши її в Афінах. Про нього говорили, що він так вивчив все, як інший не вивчає одного предмета. Василій Великий був філософом, філологом, оратором, юристом, природознавцем, мав глибокі знання в медицині. У Афінах затоваришував із Григорієм Богословом, з яким дружив усе життя. Повернувшись до Кесарії, Василій майже одразу вступив на шлях аскетичного життя. Він прийняв хрещення та став читцем. Після подорожі на Схід оселився на березі річки Ірис. Навколо нього зібралися ченці. Сюди ж Василій залучив свого друга Григорія Богослова. Вони разом вивчали праці тлумачів Святого Письма та створювали власні писемні роботи. У 362 році Василій повернувся до Кесарії, де в 362 р. був висвячений у сан диякона, а в 364 – пресвітера. 370 року став єпископом. Активно протистояв єресі аріан. А ті повсюди переслідували святого, загрожуючи розоренням, вигнанням, тортурами та смертю. Помер святий у віці 49 років своєю смертю.

Народні прикмети

Якщо 1 січня зранку першим зустріти чоловіка – це принесе удачу та добробуту на весь рік.

Якщо вночі сильний вітер – буде хороший урожай фруктів.

Що не можна робити 1 січня

Не можна робити брудну та важку роботу.

Не можна прибирати вдома та займатися господарством.