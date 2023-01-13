Сьогодні 13 січня: яке свято та день в історії

13 січня – за церковним календарем пам’ять святої Меланії, в Україні – Щедрий вечір. Цього дня Бандеру засудили до страти, в СРСР розпочалася “справа лікарів”, а у світі вперше спрацював комп’ютерний вірус “П’ятниця, 13-те”.

Свята та пам’ятні дати 13 січня

13 січня в Україні відзначають народне свято – Маланка чи Щедрий вечір. Це свято поєднує народні та церковні традиції. Адже 13 січня – справді день святої Меланії. Однак у народній традиції він поступово трансформувався в обряд із перевдяганням у тварин та фольклорних персонажів. Обов’язкові персонажі цього дійства – “баба Маланка” (в яку традиційно перевдягають хлопця) та “дід Василь” (14 січня – день святого Василя). Молодь водить “козу” та щедрує.

13 січня в історії

13 січня 1936 року завершився так званий Варшавський процес. Перед судом постали члени Організації українських націоналістів. Усіх їх звинувачували у підготовці замаху та вбивстві міністра внутрішніх справ Польщі Броніслава Перацького. 13 січня вироки винесли 12 ОУНівцям, зокрема Степану Бандері, Миколі Лебедю та Ярославу Карпинцю, яких засудили до страти. Цей вердикт замінили на довічне ув’язнення. Однак через початок Другої світової війни та окупацію Польщі ніхто з них не відбував свого терміну.

13 січня 1953 року в СРСР стартував “фінальний виток” сталінських репресій – почалася “справа лікарів”. Цього дня в газетах “Правда” та “Известия” опублікували повідомлення ТАРС про нібито розкриття “змови кремлівських лікарів, винних у смерті вищих керівників КПРС, радянського уряду та збройних сил”. Дев’ять провідних лікарів Союзу (більшість із яких були євреями) звинуватили у вбивстві секретаря ЦК Андрія Жданова та начальника ГПУ Радянської армії Олександра Щербакова. Поки справа набирала обертів, відбувалися переслідування родичів та друзів заарештованих (також здебільшого євреїв), а в країні нагнітали антисемітські настрої. До яких масштабів вдалося б розкрутити цю антисемітську тематику, невідомо. Адже “справа лікарів” і пов’язане з нею цькування євреїв обірвалося миттєво – коли у Сталіна стався інсульт. Сталін став недієздатним 1 березня 1953 року, а вже 2 березня антисіоністську кампанію в пресі різко згорнули. 3 квітня всіх обвинувачених у “справі лікарів” звільнили та відновили на роботі. Наступного дня офіційно оголосили, що зізнання обвинувачених отримали за допомогою “неприпустимих методів слідства”. Підполковника Рюміна, який керував справою, заарештували за наказом Берії, в 1954 році Рюміна розстріляли. “Справа лікарів” стала досить популярним лейтмотивом художніх фільмів, присвячених останнім рокам правління Сталіна. Зокрема, вона висвітлюється в нещодавній гучній британсько-французькій сатирі “Смерть Сталіна”.

13 січня 1989 року себе вперше виявив найвідоміший комп’ютерний вірус світу “Friday the 13th” (“П’ятниця, 13-е”). Він також відомий під назвою “Jerusalem”. Вірус паралізував комп’ютери у Великій Британії. Найвідомішого комп’ютерного шкідника розробили в Ізраїлі 1988 року. Вірус активується, коли настає п’ятниця, 13 (до речі, як сьогодні). Він знищує всі файли, що запускаються в цей день на комп’ютері, і поступово уповільнює роботу комп’ютера в п’ять разів. “Friday the 13th” відомий ще й тим, що викликав першу у світі “комп’ютерну пандемію” – тобто заразив машини не в окремій країні, а по всій земній кулі – він виявив себе в Європі, США та на Близькому Сході.

13 січня 1992 року Республіка Кіпр визнала незалежність України.

13 січня 2010 року Апеляційний суд Києва визнав політичне керівництво СРСР винним в організації Голодомору 1932-1933 років як геноциду українського народу. Обвинуваченими у справі були Сталін, Молотов, Каганович, Постишев, Косіор, Чубар та Хатаєвич. Всіх їх визнали винними, однак, зрозуміло, закрили справу через смерть підсудних.

Церковне свято 13 січня

13 січня – віддання свята Різдва Христового. Це останній день святкування Різдва. Цього дня церква знову зосереджує увагу на головній суті свята.

Також 13 січня християни вшановують пам’ять преподобної Меланії Римлянки.. Меланія народилася у християнській сім’ї у Римі. Її батьки були багатими та відомими людьми. Вони бачили в дочці спадкоємицю та продовжувачку роду. Тож у 397 році Меланію проти її волі видали заміж за знатного юнака Пініана. Чоловік Меланії хотів дітей, вона ж сподівалася жити у непорочності. Проте здалася – вона все ж таки народила дочку, а згодом і померлого після хрещення сина. Пініан бачив, що дружина страждає, і дав обітницю жити в непорочності. Через деякий час дочка подружжя також померла. Меланія та її чоловік залишили Рим. Йому було 24 роки, їй – 20. Вони відвідували хворих, приймали мандрівників, допомагали бідним, старцям та монастирям. На їх кошти було збудовано багато храмів та лікарень. Згодом Меланія оселилася на Єлеонській горі в самотній келії. Поступово біля келії з’явився монастир, де зібралося близько 90 дівчат. Згодом Меланія власним коштом збудувала на горі Вознесіння Христового чоловічий монастир. 439 року свята спокійно віддала свою душу Господу.

Народні прикмети

Відлига на Маланку – до дощового літа.

Дерева заледеніли – до пізньої весни.

Що не можна робити 13 січня

Не можна позичати не тільки гроші, а й речі.

Не треба рахувати гроші цього дня – це до бідності.