Знайшлася управа на “шахеди”: огляд фронту на Харківщині (відео)

Харківські дроноводи збивають удосконалені “шахеди”. Удар “черники” по Харкову. Загрозлива ситуація біля Куп’янська. Про головні події війни у ​​Харківській області за тиждень – в огляді МГ “Об’єктив”.

Коротко про ситуацію на фронті

Ворог посилив штурми на півночі Харківщини. Третього липня Генштаб ЗСУ поінформував про 25 атак на Південно-Слобожанському напрямку. Спікер ОТУ “Харків” Павло Шамшин підтвердив: атак стало в рази більше. Два місяці тому їх фіксували по 5-7 на добу. При цьому жодних успіхів у загарбників на північ від Харкова ні Сили оборони, ні військові аналітики не фіксували. Про рух на кілька сотень метрів у районі Олійного заводу у Вовчанську повідомляв оглядач “Інформаційного спротиву” Костянтин Машовець. Змін на мапу фронту в цьому районі поки що не вносили. Але, за даними аналітиків DeepState, окупанти мали просування на Куп’янщині – поблизу Синьківки. А також – окупували прикордонні села Мілове та Строївка. Обидва населені пункти фігурували у зведеннях Генштабу як ті, де йдуть бої. У п’ятницю, 4 липня, про ситуацію в районі Мілового розповіли в ОТУ “Харків”.

“Цього тижня ворог активізувався в районі населеного пункту Мілове. Це на північний схід від селища Великий Бурлук, де до недавнього часу було відносно спокійно. Там росіяни перетнули державний кордон. На цей час вони намагаються рухатися в напрямку села Амбарне. Сили оборони України зараз стабілізували обстановку та докладають усіх зусиль, щоб блокувати подальше пересування російських військ“, – повідомив речник ОТУ Павло Шамшин.

Успіхи у війні з “шахедами”

Паралельно зі штурмами по всій лінії фронту росіяни продовжують бити по цивільних в Україні. Найбільш масованого комбінованого удару “шахедами” та ракетами в п’ятницю завдали по Києву. На тлі подій у столиці тиждень у Харкові можна назвати відносно спокійним, хоч і по місту, й по передмістю прилітали безпілотники. Декілька, зокрема, розбили СТО в Пісочині, заваливши уламками Київську трасу. У ніч із п’ятниці на суботу масована атака була на Чугуїв, там пів доби гасили пожежі, постраждали 11 людей. Попри масованість окремих нальотів, Командування Повітряних сил ЗСУ інформувало про значні показники знешкодження “шахедів”. Так, із 529, які росіяни застосували для атаки 4 липня, захисники неба знешкодили 476. Видається, що Сили оборони знайшли управу на БпЛА, котрі летять на значній висоті. І такі висновки підтверджують українські дроноводи. Підрозділи, що працювали на передовій, тепер приєдналися до оборони неба та в тилу, знищуючи безпілотники.

“Ми набули спроможності збивати «шахеди». Вчора нам вдалося збити “герберу”. Що таке “гербера”? Це дешевий аналог “шахеда”, який збирається в Російській Федерації. Підзаземлили. Набираємо спроможності, набираємо обороти, рухається до нас техніка, яка має збивати БпЛА, яке вже сьогодні збиває “шахеди” та “герані”. Необхідні додатково люди“, – прокоментував командир 429-го окремого полку безпілотних систем “Ахіллес” Юрій Федоренко.

Харків також бере участь у посиленні ППО – фінансово. Про виділення 50 млн грн на ці цілі з міського бюджету повідомляли минулого тижня.

“Ми почали цю роботу. Є певний результат. Задоволений я цим результатом чи ні? Ні, не задоволений. Вважаю, що потрібно набагато більше збивати? Вважаю. Що для цього робити, теж ми розуміємо. І я хочу сказати, що кожного дня в мене військові, кожного дня я з ними спілкуюся щодо удосконалення певних систем протидії “шахедам”. Я вважаю, що ми на правильному шляху. Це шлях, який потрібно пройти, по-перше. По-друге, навчити людей це робити. По-третє, наш ворог не стоїть на місці, і він удосконалює “шахеди“, – сказав в інтерв’ю “Українській правді” мер Харкова Ігор Терехов.

По Харкову вперше прилетіла “черника”

Одночасно росіяни розширюють номенклатуру БпЛА, якими “кошмарять” Харків. Терехов вперше повідомив про удар по місту дроном “Черника”. За його словами, БпЛА схожий за потужністю на “молнию”, але має іншу конструкцію. Хоча раніше до Харкова таке не долітало, російські джерела повідомляли про “чернику” ще з 2022-го. Наразі використовують оновлену версію “черника-2”. Це крило з пінопласту, що несе бойову частину 3,5 кг. Дрон в автоматичному режимі летить до цілі за заданими координатами, а наприкінці польоту удар коригує оператор. За твердженнями терористів, дальність польоту їхнього БпЛА може досягати 100 км, а висота – до 1 км.

“Дуже загрозливий прорив” поблизу Куп’янська

Ситуація поблизу Куп’янська продовжує загострюватися.

“Противник зумів прорватися на рубіж Кіндрашівка – Радьківка, захопив Голубівку, і по суті вийшов на північні околиці міста Куп’яньск. Прорив противника на цій ділянці створює загрозу й основній комунікації, яка йде через Куп’яньск, для наших частин і підрозділів, з’єднань, які обороняються на плацдармі на Осколі східніше Куп’янська. Оцей прорив – він дуже загрозливий“, – прокоментував 5 каналу військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець.

Наразі передові підрозділи загарбників намагаються захопити Радьківку. За оцінками Машовця, лісами навколо цього населеного пункту окупанти вже наблизилися до Куп’янська на відстань трохи більше як кілометр. Оглядач вважає, що найближча мета росіян – взяти під контроль район Мала Шапківка – Кіндрашівка – Тищенівка – Велика Шапківка та прорватися на північні околиці міста в районі населеного пункту Московка. Розширення зони бойових дій на цьому напрямку підтверджують і у ХОВА.

“По Куп’янському напрямку це, скажімо так, найважчий напрямок. Там ми фіксуємо дещо збільшення сірої зони, зони ведення активних бойових дій. У деяких населених пунктах там, у принципі, людей немає. Це виключно поле битви. Та й самого населеного пункту там подекуди вже важко віднайти. Куп’янськ ворог продовжує атакувати та керованими авіабомбами, і “шахедами”, й артилерією, і реактивними системами залпу вогню. Тому, звичайно, ми продовжуємо активно комунікувати, що потрібно виїжджати, тому що, знову ж таки, це пряма небезпека для життя наших цивільних людей. По самому місту Куп’янську на правому березі ще продовжує перебувати 1300 людей, на лівому березі близько 90 людей”, – розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.