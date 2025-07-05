Удар “шахедів” по Чугуєву: 11 постраждалих – Синєгубов про події за добу
Увечері 4 липня по Чугуєву вдарили БпЛА типу “Шахед”. Також “приліт” був у Куп’янську – є загибла.
“У м. Чугуїв постраждали 11 людей, у тому числі 10-річний хлопчик і 14-річна дівчинка; у м. Куп’янськ загинула 55-річна жінка, постраждали 61-річна і 70-річна жінки, 56-річний і 57-річний чоловіки”, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Він поінформував, що загалом за добу удари РФ припали до шести населених пунктів Харківської області.
“Внаслідок обстрілів 1 людина загинула, 15 – постраждали, серед них двоє дітей”, – написав Синєгубов.
Росіяни били по Харківській області різними озброєннями, застосувавши:
▪️12 некерованих авіаційних ракет;
▪️1 ракета Х-38;
▪️6 КАБ;
▪️25 БпЛА типу «Шахед»;
▪️9 БпЛА типу «Герань-2»;
▪️2 БпЛА (тип встановлюється).
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У Куп’янському районі (Куп’янську та Ківшарівці) пошкоджені два багатоквартирні будинки, школа, два приватні будинки, магазин. У Чугуївському районі пошкоджені гуртожиток, СТО, 10 автомобілів, інфраструктура пошти, будівля, що не діє.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Липня 2025 в 10:02;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Увечері 4 липня по Чугуєву вдарили БпЛА типу “Шахед”. Також “приліт” був у Куп’янську – є загибла".