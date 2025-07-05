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Удар “шахедів” по Чугуєву: 11 постраждалих – Синєгубов про події за добу

Події 10:02   05.07.2025
Оксана Горун
Удар “шахедів” по Чугуєву: 11 постраждалих – Синєгубов про події за добу

Увечері 4 липня по Чугуєву вдарили БпЛА типу “Шахед”. Також “приліт” був у Куп’янську – є загибла.

“У м. Чугуїв постраждали 11 людей, у тому числі 10-річний хлопчик і 14-річна дівчинка; у м. Куп’янськ загинула 55-річна жінка, постраждали 61-річна і 70-річна жінки, 56-річний і 57-річний чоловіки”, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Він поінформував, що загалом за добу удари РФ припали до шести населених пунктів Харківської області.

“Внаслідок обстрілів 1 людина загинула, 15 – постраждали, серед них двоє дітей”, – написав Синєгубов.

Росіяни били по Харківській області різними озброєннями, застосувавши:

▪️12 некерованих авіаційних ракет;
▪️1 ракета Х-38;
▪️6 КАБ;
▪️25 БпЛА типу «Шахед»;
▪️9 БпЛА типу «Герань-2»;
▪️2 БпЛА (тип встановлюється).

Читайте також: Новини Харкова — головне 4 липня: ситуація в Міловому, удар по Куп’янську

У Куп’янському районі (Куп’янську та Ківшарівці) пошкоджені два багатоквартирні будинки, школа, два приватні будинки, магазин. У Чугуївському районі пошкоджені гуртожиток, СТО, 10 автомобілів, інфраструктура пошти, будівля, що не діє.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Липня 2025 в 10:02;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Увечері 4 липня по Чугуєву вдарили БпЛА типу “Шахед”. Також “приліт” був у Куп’янську – є загибла".