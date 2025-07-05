Удар “шахедів” по Чугуєву: 11 постраждалих – Синєгубов про події за добу

Увечері 4 липня по Чугуєву вдарили БпЛА типу “Шахед”. Також “приліт” був у Куп’янську – є загибла.

“У м. Чугуїв постраждали 11 людей, у тому числі 10-річний хлопчик і 14-річна дівчинка; у м. Куп’янськ загинула 55-річна жінка, постраждали 61-річна і 70-річна жінки, 56-річний і 57-річний чоловіки”, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Він поінформував, що загалом за добу удари РФ припали до шести населених пунктів Харківської області.

“Внаслідок обстрілів 1 людина загинула, 15 – постраждали, серед них двоє дітей”, – написав Синєгубов.

Росіяни били по Харківській області різними озброєннями, застосувавши:

▪️12 некерованих авіаційних ракет;

▪️1 ракета Х-38;

▪️6 КАБ;

▪️25 БпЛА типу «Шахед»;

▪️9 БпЛА типу «Герань-2»;

▪️2 БпЛА (тип встановлюється).

У Куп’янському районі (Куп’янську та Ківшарівці) пошкоджені два багатоквартирні будинки, школа, два приватні будинки, магазин. У Чугуївському районі пошкоджені гуртожиток, СТО, 10 автомобілів, інфраструктура пошти, будівля, що не діє.