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Противник активізувався у Вовчанську: Машовець пояснив, навіщо РФ це потрібно

Україна 09:35   03.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Противник активізувався у Вовчанську: Машовець пояснив, навіщо РФ це потрібно

Військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець констатував, що ситуація на півночі Харківської області загострилася.

За його словами, боїв на цьому напрямку побільшало. Крім того, ворог зміг просунутися на 250-300 метрів у районі Вовчанського олійноекстракційного заводу.

“Своєю чергою, підрозділи ЗСУ, атакувавши супротивника, що вклинився на територію прикордонної смуги Харківської області України на північ від села Висока Яруга, повністю витіснили його за лінію держкордону”, – уточнив аналітик.

Однак основна увага ЗС РФ зосереджена все ж таки на іншій лінії фронту на Харківщині – на Куп’янському напрямку. Зважаючи на це, припустив аналітик, подібна активність пов’язана з бажанням противника тільки покращити позиції 68-ї мотострілецької дивізії в тактичному плані.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2025 в 09:35;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець констатував, що ситуація на півночі Харківської області загострилася.".