Кількість штурмів зросла на Харківщині, що відбувається в Міловому – ЗСУ

Про суттєву активізацію російських військ цього тижня повідомив в етері нацмарафону речник ОТУВ «Харків» Павло Шамшин.

«Зокрема, в середу, на Південно-Слобожанському (раніше Харківському) напрямку було зафіксовано 25 штурмових дій ворога. Ще два місяці тому середньодобові цифри складали 5-7», – зазначив Шамшин.

Він уточнив, що у Вовчанську майже щодня не припиняються штурми РФ. Напруженою залишається ситуація і поблизу Дворічної. Там росіяни продовжують перекидати свої піхотні підрозділи на західний берег Осколу.

«Останнім часом відмічаємо, що з верхів’я Осколу росіяни сплавляють вниз по течії дерев’яні колоди, і в районі Дворічної є залишки мосту. Таким чином росіяни створюють собі місток по якому російська піхота намагається переправлятися на західний берег Осколу. СОУ роблять усе, щоб такі переправи знищувати», – підкреслили в ОТУВ «Харків».

Шамшин також підтверджує: цього тижня супротивник активізувався в районі населеного пункту Мілове, де ще нещодавно було відносно спокійно.

«Там росіяни перетнули державний кордон. На даний момент вони намагаються рухатись у напрямку села Амбарне. СОУ зараз стабілізували обстановку і докладають усіх зусиль, щоб заблокувати просування військ РФ», – підсумував Шамшин.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Нагадаємо, 4 липня автори проєкту Deep State оновили карту бойових дій у Харківській області, вказавши, що ЗС РФ окупували Строївку та Мілове Куп’янської громади. В Інституті вивчення війни не підтверджують повну окупацію селища Мілове.