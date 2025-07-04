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Кількість штурмів зросла на Харківщині, що відбувається в Міловому – ЗСУ

Фронт 13:19   04.07.2025
Вікторія Яковенко
Кількість штурмів зросла на Харківщині, що відбувається в Міловому – ЗСУ Скриншот

Про суттєву активізацію російських військ цього тижня повідомив в етері нацмарафону речник ОТУВ «Харків» Павло Шамшин.

«Зокрема, в середу, на Південно-Слобожанському (раніше Харківському) напрямку було зафіксовано 25 штурмових дій ворога. Ще два місяці тому середньодобові цифри складали 5-7», – зазначив Шамшин.

Він уточнив, що у Вовчанську майже щодня не припиняються штурми РФ. Напруженою залишається ситуація і поблизу Дворічної. Там росіяни продовжують перекидати свої піхотні підрозділи на західний берег Осколу.

«Останнім часом відмічаємо, що з верхів’я Осколу росіяни сплавляють вниз по течії дерев’яні колоди, і в районі Дворічної є залишки мосту. Таким чином росіяни створюють собі місток по якому російська піхота намагається переправлятися на західний берег Осколу. СОУ роблять усе, щоб такі переправи знищувати», – підкреслили в ОТУВ «Харків».

Шамшин також підтверджує: цього тижня супротивник активізувався в районі населеного пункту Мілове, де ще нещодавно було відносно спокійно.

«Там росіяни перетнули державний кордон. На даний момент вони намагаються рухатись у напрямку села Амбарне. СОУ зараз стабілізували обстановку і докладають усіх зусиль, щоб заблокувати просування військ РФ», – підсумував Шамшин.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Нагадаємо, 4 липня автори проєкту Deep State оновили карту бойових дій у Харківській області, вказавши, що ЗС РФ окупували Строївку та Мілове Куп’янської громади. В Інституті вивчення війни не підтверджують повну окупацію селища Мілове.

Читайте також: Противник активізувався у Вовчанську: Машовець пояснив, навіщо РФ це потрібно

Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Кількість штурмів зросла на Харківщині, що відбувається в Міловому – ЗСУ»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2025 в 13:19;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про суттєву активізацію російських військ цього тижня повідомив в етері нацмарафону речник ОТУВ «Харків» Павло Шамшин.".