Сегодня 13 января: какой праздник и день в истории

13 января – по церковному календарю память святой Мелании, в Украине – Щедрый вечер. В этот день Бандеру приговорили к смертной казни, в СССР началось «дело врачей», а в мире впервые сработал компьютерный вирус «Пятница, 13-е».

Праздники и памятные даты 13 января

13 января в Украине отмечают народный праздник — Маланка или Щедрый вечер. Этот праздник объединяет народные и церковные традиции. Ведь 13 января – действительно день святой Мелании. Однако в народной традиции он постепенно трансформировался в обряд с переодеванием у животных и фольклорных персонажей. Обязательные персонажи этого действа – «баба Маланка» (в которую традиционно переодевают парня) и «дед Василий» (14 января – день святого Василия). Молодежь водит «козу» и щедрует.

13 января в истории

13 января 1936 года завершился так называемый Варшавский процесс. Перед судом предстали члены Организации украинских националистов. Всех их обвиняли в подготовке покушения и убийстве министра внутренних дел Польши Бронислава Перацкого. 13 января приговоры вынесли 12 ОУНовцам, в том числе — Степану Бандере, Николаю Лебедю и Ярославу Карпинцу, которых приговорили к смертной казни. Этот вердикт заменили пожизненным заключением. Однако из-за начала Второй мировой войны и оккупации Польши никто из них не отбывал свой срок.

13 января 1953 года в СССР стартовал «финальный виток» сталинских репрессий – началось «дело врачей». В этот день в газетах «Правда» и «Известия» опубликовали сообщения ТАСС о якобы раскрытии «заговора кремлевских врачей, виновных в смерти высших руководителей КПСС, советского правительства и вооруженных сил». Девять ведущих врачей Союза (большинство из которых были евреями) обвинили в убийстве секретаря ЦК Андрея Жданова и начальника ГПУ Советской армии Александра Щербакова. Пока дело набирало обороты, происходили преследования родственников и друзей арестованных (также в большинстве своем евреев), а в стране нагнетались антисемитские настроения. До каких масштабов удалось бы раскрутить эту антисемитскую тематику, неизвестно. Ведь «дело врачей» и связанная с ним травля евреев оборвались в мгновение ока – когда у Сталина произошел инсульт. Сталин стал недееспособным 1 марта 1953 года, а уже 2 марта антисионистскую кампанию в прессе резко свернули. 3 апреля всех обвиняемых по «делу врачей» освободили и восстановили на работе. На следующий день официально объявили, что признания обвиняемых получили с помощью «недопустимых методов следствия». Руководившего делом подполковника Рюмина арестовали по приказу Берии, в 1954 году Рюмина расстреляли. «Дело врачей» стало достаточно популярным лейтмотивом художественных фильмов, посвященных последним годам правления Сталина. В частности, оно освещается в недавно нашумевшей британско-французской сатире «Смерть Сталина».

13 января 1989 года себя впервые проявил самый известный компьютерный вирус мира «Friday the 13th» («Пятница, 13-е»). Он также известен под названием Jerusalem. Вирус парализовал компьютеры в Великобритании. Известнейшего компьютерного вредителя разработали в Израиле в 1988 году. Вирус активируется, когда наступает пятница, 13 (кстати, как сегодня). Он уничтожает все запускаемые в этот день на компьютере файлы и постепенно замедляет работу компьютера в пять раз. «Friday the 13th» известен еще и тем, что вызвал первую в мире «компьютерную пандемию» — то есть заразил машины не в отдельной стране, а по всему земному шару — он проявил себя в Европе, США и на Ближнем Востоке.

13 января 1992 года Республика Кипр признала независимость Украины.

13 января 2010 года Апелляционный суд Киева признал политическое руководство СССР виновным в организации Голодомора 1932 – 1933 годов как геноцида украинского народа. Обвиняемыми по делу были Сталин, Молотов, Каганович, Постышев, Косиор, Чубарь и Хатаевич. Всех их признали виновными, однако, разумеется, закрыли дело в связи со смертью подсудимых.

Церковный праздник 13 января

13 января — отдание праздника Рождества Христова. Это последний день празднования Рождества. В этот день церковь снова сосредотачивает внимание на содержании праздника.

Также 13 января христиане чтят память преподобной Мелании Римлянки. Мелания родилась в христианской семье в Риме. Ее родители были богатыми и известными людьми. Они видели в дочери наследницу и продолжательницу рода. Так что в 397 году Меланию против ее воли выдали замуж за знатного юношу Пиниана. Муж Мелании хотел детей, она же надеялась жить в непорочности. Однако сдалась – она все же родила дочь, а впоследствии и умершего после крещения сына. Пиниан видел, что жена страдает, и дал обет жить в непорочности. Через некоторое время дочь супругов также умерла. Мелания и ее муж покинули Рим. Ему было 24 года, ей – 20. Они посещали больных, принимали путников, помогали бедным, старцам и монастырям. На их средства были построены многие храмы и больницы. Со временем Мелания поселилась на Елеонской горе в одинокой келье. Постепенно у кельи возник монастырь, где собралось около 90 девиц. Впоследствии Мелания за свой счет построила на горе Вознесения Христова мужской монастырь. В 439 году святая спокойно отдала свою душу Господу.

Народные приметы

Оттепель на Маланку – к дождливому лету.

Деревья заледенели – к поздней весне.

Что нельзя делать 13 января

Нельзя давать взаймы не только деньги, но и вещи.

Не надо считать деньги в этот день – это к бедности.