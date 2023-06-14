Сьогодні 14 червня: яке свято та день в історії

14 червня 2014 року російські терористи збили біля Луганського аеропорту український літак Іл-76, загинуло 49 військових. Цього дня 1891 року народився лідер ОУН та засновник Січових стрільців Євген Коновалець.

Свята та пам’ятні дати 14 червня

14 червня державних та професійних свят немає.

Під егідою ООН проходять Всесвітній день донора крові, Всесвітній день в’язання та Міжнародний день блогера.

14 червня в історії

14 червня 1834 року було запатентовано наждачний папір. Патент отримав Ісаак Фішер-молодший, громадянин США зі Спрінгфілда. Слід зазначити, що сама ідея наждачного паперу власнику патенту не належала. Історія цього виробу виходить ще із Середньовіччя. А перші згадки зафіксовані у Китаї у XIII столітті. Тоді наждачний папір виготовляли з розмелених раковин, насіння та піску, які наносили на пергамент за допомогою клею. Також замість “наждачки” деякі народи використали шкіру акули.

Вже згодом на папір почали наносити частинки скла. Такий “скляний папір” виготовив Джон Окі у його компанії в Лондоні. Але саме Фішер вигадав, як налагодити масове виробництво цього виробу.

14 червня 1891 року народився майбутній засновник корпусу Січових стрільців, полковник Армії УНР та голова ОУН Євген Коновалець.

Його військова кар’єра розпочиналася в австро-угорській армії, куди його мобілізували під час Першої світової війни. Два роки (з 1915-го) Коновалець провів у російському полоні. Повернувшись, взяв активну участь у подіях Української революції 1917-21 років, формуючи армію УНР. Саме він став одним з організаторів найбільш боєздатної частини української армії – корпусу Січових стрільців. У 1918-1919 роках командував дивізією, корпусом та групою Січових стрільців під час боїв з більшовиками та денікінцями. Після поразки Української революції сформував із колишніх офіцерів УНР та Галицької армії підпільну Українську військову організацію. А 1929-го став першим головою ОУН. На цій посаді налагодив зв’язки з урядовими колами та спецслужбами Литви, Німеччини, Іспанії, Франції, Англії та Японії. Був убитий радянським агентом Павлом Судоплатовим в 1938 році.

14 червня 1965 року Пол Маккартні записав на студії пісню “Yesterday”, якій судилося стати одним із найвідоміших хітів гурту “The Beatles”.

За даними Книги рекордів Гіннеса, саме “Yesterday” найчастіше виконують інші музиканти – записано понад три тисячі її версій. У XX столітті американське радіо та телебачення запускали в етер “Yesterday” понад 7 мільйонів разів. За опитуванням, проведеним британською радіостанцією BBC-2 серед експертів та слухачів, “Yesterday” визнано найкращою піснею XX століття.

14 червня 2014 року найманці “Вагнера” ​​спільно з бойовиками так званої “ЛНР” збили біля Луганського аеропорту літак Іл-76 ВПС України. Внаслідок теракту загинули 49 українських військових, у тому числі 40 десантників 25-ї окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади та 9 членів екіпажу.

На той момент Луганський аеропорт перебував під контролем українських військових, але проросійські терористи вже розташували навколо нього вогневі точки. Аеродром знаходився в облозі. Проте літаки продовжували транспортувати особовий склад для ротації, техніку, продовольство та БК. Загалом до 14 червня за таких умов в аеропорту здійснили близько 20 посадок військово-транспортні літаки. У ніч проти 14 червня літак Іл-76МД також перевозив особовий склад для ротації. Він летів у складі групи з трьох військових бортів із Дніпропетровська. Оскільки злітну смугу в Луганську було знеструмлено, її підсвічувала українська бронетехніка та вантажівки. Перший з бортів, що летіли, успішно приземлився. Іл-76 летів другим. Його збили із ПЗРК “Ігла” під час заходу на посадку. Літак спалахнув у повітрі, а після падіння вибухнув. Ніхто з тих, хто був на борту, не вижив.

Церковне свято 14 червня

14 червня християни вшановують пам’ять мучеників Юстина Філософа та iншого Юстина та з ними Харитона, Харити, Євелписта, Єракса, Пеона i Валерiана. Юстин походив з язичницької родини. Він отримав гарну філософську освіту, добре вивчивши всі напрямки грецької філософії. Проте переконався, що жодний із них не відкриває шляхів до пізнання Істинного Бога. Одного разу він зустрів старця, який у тривалій бесіді розкрив Юстину сутність християнського вчення і порадив шукати розв’язання всіх питань життя у книгах Святого Письма. На 30-му році життя Юстин прийняв хрещення. А після цього присвятив себе проповіді Євангелія серед язичників. На мученицьку смерть Юстина прирік постійний суперник у філософських дебатах Кріскент. Із заздрості він звів на Юстина багато хибних звинувачень перед римським судом. Юстин був узятий під варту, підданий катуванням і прийняв мученицьку смерть. Святі мученики інший Юстин, Харитон, Харита, Євелпист, Єракс, Пеон і Валеріан постраждали одночасно зі святим Юстином Філософом у 166 році. Вони відмовилися принести жертву язичницьким богам, за що були обезголовлені.

Народні прикмети

Похмурий ранок 14 червня – до хорошого врожаю ярих культур.

Дощовий і похмурий день обіцяє хороший урожай льону і вівса.

Що не можна робити 14 червня

Не бажано довго спати.

Не можна збирати більше рослин, ніж вам потрібно.

Не можна ставити або ремонтувати паркан.