Сьогодні 9 серпня: яке свято та день в історії

9 серпня 1803 року Роберт Фултон вперше продемонстрував свій пароплав. 1815-го Наполеон вирушив у заслання на острів Святої Єлени. 1938-го народився другий Президент України Леонід Кучма. 1942-го в Києві відбувся міфологізований “Матч смерті”. А 1945-го американці скинули ядерну бомбу на японське місто Нагасакі.

Свята та пам’ятні дати 9 серпня

9 серпня під егідою ООН відбувається Міжнародний день корінних народів світу.

9 серпня в історії

9 серпня 1803 року американський винахідник Роберт Фултон вперше продемонстрував свій пароплав.

Живучи у Франції, з 1797 року Фултон експериментував із торпедами. А 1800-го представив Наполеону практичну модель підводного човна – “Наутилус”. І того ж року на прохання посла США Роберта Лівінгстона Фултон почав експериментувати з паровими двигунами. Свій винахід він продемонстрував на річці Сена. Перший пароплав був довжиною 20 метрів і шириною 2,4 м. Він досяг швидкості три вузли проти течії. Випробування було вдалим, але пароплав не вразив французьку публіку. Фултон переїхав до США. Він замовив потужніший паровий двигун у фірм Болтона та Уатта. В 1807 він побудував корабель з гребним колесом “Клермонт”. Пароплав надалі здійснював рейси річкою Гудзон від Нью-Йорка до Олбані. У 1809-му Фултон запатентував свій винахід.

9 серпня 1815 року Наполеон вирушив у заслання на острів Святої Єлени. Колишній імператор залишив Європу на борту корабля “Нортумберленд”. Йому дозволили взяти із собою супутніх – він відібрав 26 людей. Корабель Наполеона супроводжував солідний ескорт – дев’ять кораблів та 1000 солдатів на них. У засланні на острові Святої Єлени Бонапарт провів залишок життя – до смерті 1821-го. І там продиктував свої мемуари, які після його смерті видали у чотирьох томах. Книга під назвою “Меморіал Святої Єлени” стала найбільш читаною у XIX столітті.

9 серпня 1938 року народився другий Президент України Леонід Кучма – на цей час єдиний з українських президентів, якого обрали на два терміни.

9 серпня 1942 року британці заарештували Магатму Ґанді.

З моменту повернення на батьківщину (після навчання у Великій Британії та життя в Південній Африці) у 1915 році Ґанді приєднався до партії Індійський національний конгрес. Поступово він став одним із лідерів партії та всього національно-визвольного руху Індії. При цьому він виступав виключно за ненасильницьку форму боротьби. Під час Другої світової війни Ґанді проголосив, що Індія не може брати участь у війні за свободу, коли самій Індії у свободі відмовили. І розпочав кампанію “Quit India” (“Покиньте Індію”). 8 серпня у Бомбеї відбулася сесія виконкому Індійського національного конгресу. Під час неї учасники (на чолі з Махатмою Ґанді та Джавахарлалом Неру) виступили з вимогою до Великої Британії негайно дозволити створення в Індії національного уряду. Митрополії загрожували кампанією громадянської непокори. Одразу після цього британці вирішили заарештувати весь виконком партії Індійського національного конгресу. Ґанді провів під арештом два роки.

9 серпня 1942 року в Києві відбувся футбольний матч між командою Хлібзаводу №1 “Старт” (до складу якої входили футболісти довоєнних клубів “Динамо” та “Локомотив”) та командою “Флакельф”, до якої увійшли німецькі солдати.

Українські футболісти обіграли німців із рахунком 5:3. Цей матч радянська пропаганда міфологізувала. Він отримав назву “Матч смерті”. Адже деяких учасників матчу згодом стратили. Офіційна версія в СРСР була такою: їх стратили через небажання програти загарбникам. Насправді ж причиною арешту перших з учасників матчу стало те, що директор українського стадіону Георгій Швецов повідомив окупантів про енкавеесівське минуле гравців “Старту” (команда “Динамо” належала НКВС). Декількох з футболістів, які стали ув’язненими в Сирецькому концтаборі, пізніше розстріляли. Це сталося після того, як радянські підпільники 23 лютого 1943 спалили механічний завод “Спорт”, куди німці привезли сто саней для оковування. Страта була показовою, розстріляли значну кількість ув’язнених. Серед них були й три “динамівці”: Клименко, Кузьменко та Трусевич. За інших обставин загинув у катівнях поліції безпеки та СД Коротких, якого свого часу заарештували як кадрового співробітника НКВС.

9 серпня 1945 року СРСР в односторонньому порядку розірвав пакт про ненапад з Японською імперією та оголосив їй війну. Радянські війська почали наступ у Маньчжурії. Це збіглося з другим ядерним бомбардуванням Японії армією США. Вступ СРСР у війну разом із жахом знищених Хіросіми та Нагасакі став причиною, через яку японський імператор погодився на капітуляцію.

9 серпня 1945 року ВПС США скинули атомну бомбу на японське місто Нагасакі.

Це бомбардування стало другим та останнім ядерним ударом по Японії під час Другої світової війни. Хоча в планах США було продовження ядерної війни, капітуляція Японії зупинила масові вбивства. На Нагасакі скинули плутонієву бомбу “Товстун”. Її потужність була 20 кілотонн. При цьому спочатку бомба “призначалася” іншому місту – Кокура. Нагасакі був запасним варіантом. Кокуру врятувала хмарність 70%, яка не дозволяла провести візуальне бомбометання. Після трьох невдалих зальотів на ціль бомбардувальник з “Товстуном” взяв курс на Нагасакі. Палива залишалося лише на один прохід, і навіть попри те, що погода в Нагасакі була не набагато кращою, бомба дісталася саме цьому місту.

Потужність вибуху була навіть більшою, ніж у Хіросімі. Але руйнівний ефект – меншим. Як гадають, його знизили особливості рельєфу (наявність пагорбів), а також те, що епіцентр вибуху був над промзоною – досить далеко від густонаселених районів. Проте від вибуху загинуло одразу, за різними оцінками, від 60 до 80 тисяч людей. А згодом кількість жертв вибуху (у тому числі померлих від спричинених радіацією захворювань) досягла 140 тисяч. Більшість будівель у Нагасакі було знищено.

У ніч проти 10 серпня в Японії відбулося засідання Вищої військової ради. Навіть після двох жахливих бомбардувань голоси “за” та “проти” капітуляції розділилися порівну. Тож у ситуацію втрутився імператор. Він висловився за капітуляцію, і 10 серпня Японія передала союзникам відповідну пропозицію. Єдина умова, яку виставили японці, – зберегти імператора номінальним главою держави. Вже 14 серпня імператор записав заяву про капітуляцію для японського народу. Її розповсюдили місцеві ЗМІ. Зокрема, Хірохіто сказав, що “у розпорядженні противника знаходиться нова жахлива зброя, здатна забрати багато безневинних життів і завдати незмірної матеріальної шкоди. Якщо ми продовжимо битися, це не лише призведе до колапсу та знищення японської нації, а й до повного зникнення людської цивілізації”.

9 серпня 1974 року подав у відставку президент США Річард Ніксон. Це стало результатом Вотергейтського скандалу. Це єдина така відставка президента в історії США.

Церковне свято 9 серпня

9 серпня православні вшановують пам’ять великомученика та цiлителя Пантелеймона. Пантелеймон народився в родині знатного язичника й із дитинства мав ім’я Пантолеон (“усьому лев”). Мати виховувала хлопчика у християнській вірі, але рано померла. Батько ж віддав його у язичницьку школу, а потім – у навчання до відомого в Нікомедії лікаря Євфросіна. З часом Пантолеона представили імператору Максиміану, який захотів залишити його придворним лікарем. У цей час у Нікомедії таємно проживали пресвітери Єрмолай, Єрмип i Єрмократ. Єрмолай якось зупинив Пантолеона на вулиці та покликав до себе в гості. А там почав розповідати хлопцю про християнську віру. Поступово Пантолеон вирішив перейти в християнство та прийняв хрещення. На цей момент юнак уже був відомим як лікар. Якось до нього привели сліпого, якого ніхто не міг зцілити. Він помолився – й сліпий прозрів. Побачивши це диво на власні очі, християнську віру прийняв батько Пантелеймона. Після смерті батька святий Пантелеймон присвятив своє життя стражденним, хворим, убогим та жебракам. Він безоплатно лікував усіх, хто звертався до нього. Він часто зцілював людей не завдяки вмінню лікаря, а дару чудотворця. Це викликало заздрість у “конкурентів”. Тож лікарі донесли на Пантелеймона імператору – що той лікує християнин і в’язнів у тюрмах. Максиміан вимагав від святого принести жертву ідолам. Але Патнелеймон зізнався у вірі в Христа та відмовився виконати вимогу імператора. Тоді мученика повісили на дереві й рвали тіло залізними гаками, обпалювали свічками, розтягували на колесі, кидали в олово, вкидали в море з каменем на шиї. Однак у всіх катуваннях він залишався неушкодженим. Нарешті Максиміан наказав відрубати Пантелеймону голову. Тіло святого, кинуте в багаття, залишилося неушкодженим, і християни поховали його.

Народні прикмети

Якщо на Пантелеймона завиваються качани капусти, то осінь буде холодною.

Якщо коники стрибають і стрекочуть, погода буде сухою та ясною.

Що не можна робити 9 серпня

Не можна працювати в полі в цей день.

Не можна нікуди вивозити сіно та хліб – а то може згоріти.