Сьогодні 19 січня: яке свято та день в історії

19 січня – Богоявлення та Хрещення. Цього дня Індіра Ганді стала прем’єром Індії, а в Києві розпочалося збройне повстання проти режиму Януковича (Вогнехреща).

Свята та пам’ятні дати 19 січня

Видатних пам’ятних дат, професійних та державних свят в Україні 19 січня немає. Також не наголошують на масштабних світових подіях.

19 січня в історії

19 січня 1903 року оголошено проведення першої велогонки “Тур де Франс”, яка згодом стала головним велозмаганням світу.

19 січня 1938 року “General Motors” у США першою у світі розпочала серійне виробництво дизельних двигунів.

19 січня 1966 року Індіра Ганді стала третім прем’єр-міністром Індії. Ганді була дочкою першого прем’єра Індії та одного з керівників індійського національно-визвольного руху Джавахарлала Неру. За правління свого батька Індіра Ганді була його секретаркою, відповідала за прийом іноземних делегацій і супроводжувала Неру в його поїздках. Після смерті батька Ганді стала міністеркою інформації та радіомовлення в уряді Шастрі. А вже після смерті Шастрі саме її обрали лідеркою парламентської фракції правлячої партії ІНК. У результаті вона вперше очолила уряд Індії.

Ганді сприяла національній ядерній програмі, завдяки чому Індія зараз входить до невеликого “клубу” ядерних країн. Перше прем’єрство Ганді тривало до 1977 року. Причому могло закінчитися й раніше – щоб утриматися на посаді, вона запроваджувала надзвичайний стан та вносила зміни до конституції. 1977 року партія Ганді програла вибори. Однак вона повернулася до керма невдовзі – у січні 1980 року, після того, як сформований її опонентами уряд потерпів крах.

Невідомо, скільки Ганді протрималася на чолі Індії, якби не вбивство. Вона загинула в Нью-Йорку від рук своїх охоронців – Беанта Сингха та Сатванта Сингха. Як з’ясувалося, вони мали тісні зв’язки з групою сикхських екстремістів. Ті ж поклялися помститися Ганді за осквернення “Золотого храму” під час операції “Блакитна зірка”, яку провів уряд Ганді проти сепаратистів. Беант Сингх тричі вистрілив у прем’єрку з пістолета, а Сатвант – прошив її тіло автоматною чергою. Після смерті Індіри Ганді наступним прем’єр-міністром став її син Раджив Ганді.

19 січня 2014 року на вулиці Грушевського у Києві розпочалося збройне повстання проти режиму Януковича. Згодом ці події отримали назву “Вогнехреща”. До активних дій учасників Революції Гідності спонукало ухвалення “Диктаторських законів” 16 січня. Люди йшли до будівлі Верховної Ради, щоб висловити свій протест діями нардепів, але дорогу їм перекрили “беркутівці”. Між сторонами розпочалося протистояння. Поранені та госпіталізовані були з обох сторін – і серед протестувальників, і серед правоохоронців. Біля стадіону “Динамо”, де “окопалися” “беркутівці”, всю ніч працювали гранатомети, обстрілюючи протестуючих снарядами зі сльозогінним газом та світло-шумовими гранатами. Також людей посеред морозу поливали водою з водометів. Вулиця Грушевського від цього перетворилася на суцільну ковзанку.

19 січня 2017 року в Україні офіційно з’явилося Суспільне мовлення – зареєстровано Національну суспільну телерадіокомпанію України.

Церковне свято 19 січня

19 січня – Богоявлення та Хрещення. Богоявленням свято називають, бо саме під час Хрещення Христа з’явилася Пресвята Трійця. Бог-отець говорив з неба про сина, син хрестився від святого Іоанна Предтечі, а Святий Дух зійшов на Ісуса Христа у вигляді голуба. Святкувати Богоявлення почали ще за апостольських часів.

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Народні прикмети

Сонячний і теплий день передбачає хорошу погоду в найближчі кілька тижнів.

Холодна та ясна погода – до посухи влітку.

Сніг та похмуре небо – до хорошого врожаю.

Що не можна робити 19 січня

Не можна одягати старі та брудні речі.

Не можна займатися рукоділлям.

Не можна фізично працювати.

Не можна стригти волосся та нігті.