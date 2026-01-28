Сегодня 28 января 2026: какой праздник и день в истории

28 января – День утверждения Государственного Флага Украины. В этот день 1077 года завершилось «хождение в Каноссу». В 1547-м умер король Англии Генрих VIII. В 1929-м начал работу первый Конгресс украинских националистов, на котором создали ОУН. В 1930-м открылся «Чрезвычайный собор Украинской автокефальной православной церкви», на котором церковь, по требованию советской власти, самоликвидировалась. В 1958-м компания «Lego» запатентовала свой всемирно известный конструктор. В 1986-м взорвался американский космический челнок «Челленджер». В 2003-м президенты Украины и РФ подписали договор о государственной границе.

Праздники и памятные даты 28 января

В мире – Международный день защиты персональных данных, Международный день сокращения выбросов CO2 и Всемирный день безработных.

Также сегодня: Всемирный день общественной активности, День благодарности разработчикам плагинов, Международный день конструктора «Lego».

28 января в истории

28 января 1077 года завершилось «хождение в Каноссу» – покаянный поход императора Священной Римской империи Генриха IV к Папе Римскому Григорию VII, чтобы тот отменил отлучение правителя от церкви. Подробнее.

28 января 1547 года умер король Англии Генрих VIII. На престол взошел его единственный законный сын Эдуард VI – в то время девятилетний мальчик. Король Генрих, проживший достаточно долгую для своих времен жизнь – 55 лет, принимал участие в большом количестве войн и осуществил ряд реформ, но в историю вошел не своими политическими достижениями. Наиболее известным его сделали шесть браков и тот факт, что он дважды разводился и казнил двух своих жен. А также создание Англиканской церкви, которое стало следствием непреодолимого желания короля развестись, несмотря на запрет Папы Римского.

Главной причиной хаоса в личной жизни короля было его желание иметь законного сына. При этом бастардов у Генриха было немало – разные историки считают их количество по-разному (либо опираясь на признание детей самим королем, либо на упорные слухи и свидетельства современников). А вот от шести своих королев английский монарх имел только одного сына, пережившего младенчество. Эдуарда родила третья супруга Генриха Джейн Сеймур. Это был их первый и единственный общий ребенок, ведь королева умерла вскоре после родов. Мальчик рос в совершенно «тепличных» условиях, так как был единственной надеждой Тюдоров на продолжение династии. По крайней мере, так казалось Генриху, который вряд ли предполагал, что его младшая дочь Елизавета станет гораздо более известным английским монархом, чем он сам. Несмотря на всеобщую обеспокоенность его здоровьем и благополучием, Эдуард VI рос болезненным ребенком. Он умер юным, не дожив несколько месяцев до своего 16-летия. Среди причин смерти рассматривают туберкулез или тяжелую пневмонию.

Королем Эдуарду VI пришлось побыть всего шесть с половиной лет. И в большинстве своем все решения принимал не он, а его регенты. Вначале это был родной дядя – брат покойной королевы Джейн Эдуард Сеймур. Однако через два года не особо успешной политики его «подвинули» другие советники короля, а затем обвинили в государственной измене и казнили.

В последние годы жизни Эдуарда VI страной де-факто руководил другой его регент Джон Дадли – 1-й герцог Нортумберленд. Для этого времени (1550 – 1553 годы) характерно усиление позиций английской Реформации (протестантизма). И этой борьбой за религию в значительной степени объясняется неожиданное предсмертное решение юного короля (принятое по настоянию Дадли): лишить права наследования престола своих сводных сестер Марию и Елизавету. Ведь старшая – Мария Тюдор – была убежденной католичкой. Вместо дочерей Генриха VIII Эдуард VI признал своей наследницей Джейн Грей – внучку сестры короля Генриха VIII, то есть свою двоюродную племянницу. К тому времени она уже была невесткой регента Джона Дадли – женой его сына. Так что план захвата власти в Англии семейством Дадли был очевидным. Но не удался. Несчастная Джейн пробыла королевой всего девять дней после смерти Эдуарда. После этого власть перешла к Марии Тюдор. Джейн, как и ее мужа, и интригана-свекра со временем казнили.

28 января 1929 года начал работу первый Конгресс украинских националистов, на котором создали Организацию украинских националистов (ОУН). Подробнее.

28 января 1930 года в Киеве открылся так называемый «Чрезвычайный собор Украинской автокефальной православной церкви». Подробнее.

28 января 1951 года родился первый космонавт независимой Украины Леонид Каденюк.

28 января 1958 года компания «Lego» запатентовала современный вид кирпичиков своего сверхуспешного конструктора. Подробнее.

28 января 1986 года над мысом Канаверал взорвался американский космический челнок «Челленджер». Подробнее.

28 января 1992 года Верховная Рада Украины утвердила сине-желтый флаг Государственным Флагом Украины. Подробнее.

28 января 1992 года Украина установила дипломатические отношения с Италией.

28 января 2003 года в Киеве президент РФ Путин подписал с Президентом Украины Леонидом Кучмой договор о государственной границе. Подробнее.

28 января 2010 года Президент Украины Виктор Ющенко издал указ, признавший воинов УПА участниками борьбы за независимость Украины.

Церковный праздник

28 января чтят память преподобного Ефрема Сирина. Подробнее.

Народные приметы

Ветреная погода – к сырому и дождливому году.

Если слышно пение птиц, ждите потепления.

Ясный, безоблачный день – к ранней весне.

Если 28 января – резкое потепление, то к февралю вернутся заморозки.

Что нельзя делать 28 января

Не стоит уклоняться от работы и пренебрегать уборкой.

Нельзя оставлять немытую посуду в мойке.

Нельзя допускать, чтобы гости ушли из вашего дома с пустыми руками.

Категорически запрещено оскорблять детей.