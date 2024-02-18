Сегодня 18 февраля: какой праздник и день в истории

18 февраля 1386 года польская королева Ядвига вышла замуж за Великого князя Литовского Ягайло. В 1516-м родилась знаменитая «Кровавая Мэри» – королева Англии Мария I Тюдор. В 1930-м открыли Плутон. В 1943-м Геббельс произнес свою знаменитую речь о «тотальной войне». В 1954-м писатель-фантаст Рональд Хаббард основал Церковь сайентологии. В 2014-м начался штурм силовиками Майдана и первые массовые жертвы среди участников Революции Достоинства.

Праздники и памятные даты 18 февраля

18 февраля в мире – День Плутона.

18 февраля в истории

18 февраля 1386 года польская королева Ядвига (юридически – король, ведь она была монархом, а не женой короля) вышла замуж за Великого князя Литовского Ягайло. Подробнее.

18 февраля 1516 года родилась будущая королева Англии Мария I Тюдор, которая войдет в историю как «Кровавая Мэри».

Она была старшей дочерью короля Генриха VIII – от первого из его шести браков. Мария была долгожданным ребенком, ведь до нее все дети короля Генриха и Екатерины Арагонской умирали либо в утробе, либо сразу после рождения. Здоровый ребенок был большим счастьем для короля и королевы. Но было одно НО. Родилась девочка. Король Генрих стремился иметь наследника – сына. Эта идея стала для него навязчивой и во многом повлекла за собой дальнейшие бесконечные браки, разводы, казни жен и даже разрыв с Римом и создание в процессе Англиканской церкви. Бурная личная жизнь отца и спровоцированные ею же «шараханья» в политике очень негативно повлияли на судьбу и характер Марии. Ее с самого детства обещали в жены сначала сыну французского короля Франциска I, затем — императору Священной Римской империи Карлу V, впоследствии – самому Франциску I или одному из его сыновей. В конце концов выйти замуж она смогла только после смерти своего отца – уже в 38 лет, за сына одного из своих бывших женихов Карла V — Филиппа, который был младше жены на 20 лет.

Так же регулярно Марии приходилось переживать то признание незаконнорожденной (после развода Генриха с ее матерью), то приближение ко двору во «времена второй мачехи» — Джейн Сеймур. Дочь с трудом строила отношения с каждой новой женой своего отца. Не легче стало и после смерти Генриха. Сын короля Эдуард, родившийся в третьем из браков, взошел на престол девятилетним. Болезненный мальчик полностью зависел от своих регентов, подговоривших его принять закон о наследии, которым права на наследование престола Эдуард лишил и Марию, и еще одну дочь Генриха – будущую королеву Елизавету I. После смерти Эдуарда, по его воле, королевой стала Джейн Грей. Однако она пробыла на троне всего девять дней. При поддержке английской аристократии и войска корона досталась Марии.

И она начала свое царствование так, как и продолжала все годы, получив в результате прозвище «кровавая». Мария приказала казнить Джейн Грей, ее мужа, отца и свекра. А дальше продолжила свою «убийственную политику», направив ее против протестантов. Мария не приняла веры своего отца – англиканства, а осталась католической, как покойная мать Екатерина Арагонская. Поэтому начала разворачивать религиозную политику государства вспять – теми средствами, которые считала наиболее эффективными. Так что с 1555 года в Англии запылали костры. На них взошли не менее 300 человек – лидеры Реформации. Скорее всего, Мария уничтожила бы гораздо больше своих реальных и воображаемых врагов, если бы ее правлению не положила конец «лихорадка» – вирусное заболевание, ставшее самой страшной эпидемией XVI века. Она началась в Англии в 1557 году. А в августе 1558-го «слегла» и королева. Она держалась до 28 октября. А потом поняла, что не выживет. В завещании Мария своей преемницей назначила сестру Елизавету. 8 ноября королева впала в забытье, а 17-го скончалась.

18 февраля 1930 года открыли Плутон. На тот момент его признали девятой планетой Солнечной системы. Подробнее.

18 февраля 1943 года главный пропагандист нацистской Германии Йозеф Геббельс в Берлинском дворце спорта произнес самую известную из своих речей, которой ввел в обращение выражение «тотальная война». Подробнее.

18 февраля 1954 года Рональд Хаббард основал в Лос-Анджелесе Церковь сайентологии.

В мире и к самому Хаббарду, и к его учению до сих пор очень неоднозначное отношение. В разных странах церковь Хаббарда относят то к сектам, то к коммерческим организациям. Например, в Германии она определена как психокульт и секта, в Испании и Франции – религиозная секта, в Греции – тоталитарная организация (и запрещена), в Великобритании – коммерческая организация и т.д.

Сам Хаббард – однозначно нетривиальная личность. До того как податься в проповедники, он был писателем-фантастом (и довольно успешным), а также – голливудским сценаристом. Хаббард – автор около 600 научно-фантастических, приключенческих, философско-религиозных и психологических произведений. При том, что он создал целое учение, в основу которого положена идея саморазвития и рационального мышления, сам Хаббард даже не завершил вуз – он проучился в университете только один год, с 1930-го по 1931-й. При этом продемонстрировал чрезвычайную работоспособность как писатель – по имеющимся свидетельствам, писал около 100 тысяч слов в месяц.

В 1930-е, покинув университет, он писал, в том числе сценарии для Голливуда (например, к фильмам «Таинственный пилот», «Приключения дикого Билла Хикока», сериал «Паук» и т.п.), а также многочисленные романы и повести. До дела, которое сделало его «исторической личностью» Хаббард добрался в 1950-м. Тогда он опубликовал книгу «Дианетика – современная наука о разуме». Ученые, конечно, сразу заклеймили это произведение как псевдонаучное, что не помешало «Дианетике» стать бестселлером. На этом этапе Хаббард еще не замахивался на религиозное учение. «Дианетика», по замыслу писателя-фантаста, должна была стать новой психотерапией. Но постепенно он усовершенствовал свое учение, добавил к нему идею отделения духовной сущности человека от тела и возможности жить в разных телах и превратил это в «сайентологию». Само слово он придумал в 1952 году. А потом начал основывать религиозные организации. Первой из них и стала Церковь сайентологии, открывшаяся в Лос-Анджелесе 18 февраля 1954 года.

Постепенно «сетка» церковных организаций распространялась. Хаббард лично управлял ею до 1966 года, а потом передал эти функции и сосредоточился на «разработке сайентологических принципов». Сложности с квалификацией Церкви сайентологии в мире во многом объясняются ее необычной организацией. Каждая отдельная церковь зарегистрирована как юридическое лицо и больше похожа на бизнес-структуру — с советом директоров и менеджерами, которые непосредственно руководят организацией. Над всеми этими «филиалами» находится надстройка, главная организация – Международная церковь сайентологии, несущая ответственность за всеобщее духовное руководство. Сейчас эта структура действует в более чем 150 странах мира. Сам ее основатель Рональд Хаббард умер от инсульта 24 января 1986 года (по версии сайентологов, он «осознанно прервал свое материальное существование, чтобы продолжить духовные исследования на другой планете, в другой галактике», поэтому в каждой Церкви сайентологии оборудован личный офис Хаббарда «на случай его возвращения»).

18 февраля 1992 года Украина установила дипломатические отношения с Хорватией и Угандой.

18 февраля 2014 года начался штурм силовиками Майдана и первые массовые жертвы среди участников Революции Достоинства. Подробнее.

Церковный праздник 18 февраля

18 февраля чтят память святителя Льва, Папы Римского. Лев I Великий стал Папой Римским в сентябре 440 года. Это было время борьбы с ересью и лжеучениями. Папа Лев защищал православие против ереси Евтихия и Диоскора, а также Нестория. Стал автором посланий к константинопольским царям Феодосию II и Маркиану, которыми добился созыва IV Вселенского Халкидонского собора. На соборе, где присутствовало 630 епископов, было объявлено послание Льва святому Флавиану, патриарху Константинопольскому. В послании Папа изложил православное учение о двух природах в Иисусе Христе. С этим учением согласились все епископы. Евтихия и Диоскора отлучили от церкви. Также Льву приписывают то, что он удержал предводителя гуннов Аттилу от разрушения Рима. Папа Римский Лев дожил до глубокой старости. Скончался в 461 году и похоронен в Риме.

Народные приметы

Если 18 февраля – погожий день, то будет хороший урожай.

Если уже начался паводок, то летом будет хороший сенокос.

Если на небе бледная луна – будет сильный снегопад. Если ясная – стужа.

Что нельзя делать 18 февраля

Нельзя грустить и пребывать в унынии.

Нельзя носить одежду темного цвета.