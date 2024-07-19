Сегодня 19 июля: какой праздник и день в истории

19 июля в Украине — День тренера. В 1533 году в этот день в Англии отстранили от власти «королеву девяти дней» – 16-летнюю Джейн Грей. В 1822-м французский ученый сделал первую в мире фотографию. В 1870-м началась франко-прусская война. В 1876-м родился будущий премьер-министр УНР Владимир Чеховский. В 1945-м умер президент Карпатской Украины Августин Волошин. А в 1994-м состоялась инаугурация Президента Украины Леонида Кучмы.

Праздники и памятные даты 19 июля

19 июля в Украине – День тренера.

19 июля в истории

19 июля 1553 года в Англии отстранили от власти «королеву девяти дней» – 16-летнюю Джейн Грей. Джейн не повезло родиться правнучкой короля Генриха VII. Из-за этого родства она получила весьма условные права на престол Англии. Весьма условные – ведь в очереди перед ней были трое детей короля Генриха VIII. Тот имел по ребенку от трех из шести своих браков. И то признавал своих дочерей от двух первых браков незаконнорожденными, то возвращал им статус наследниц. Любимцем короля и долгожданным ребенком был сын от третьего брака – единственный законный сын – Эдуард.

Однако мальчик рос болезненным. Он немного пережил отца и умер в 15 лет. Но перед смертью успел наделать глупостей. Регент при малолетнем короле Джон Дадли, 1-й герцог Нортумберленд, имел большие опасения относительно первой наследницы престола в случае смерти Эдуарда – его старшей сестры Марии Тюдор. Ведь Мария была убежденной католичкой, ее восхождение на престол Англии должно было сопровождаться возвращением «блудного королевства» в лоно римской церкви. А этого Дадли как покровитель протестантов и англиканской церкви допустить не мог. Среди историков есть значительная дискуссия по поводу решающей роли герцога в решении короля изменить порядок престолонаследия. Сейчас ведущей версией является то, что Эдуард и сам не желал передавать престол своим сводным сестрам. В любом случае, так и не восстановившись после двух тяжелых болезней – оспы и кори – король, умирая, исключил Марию и Елизавету Тюдор из очереди престолонаследия. Таким образом, корона Англии должна была перейти 16-летний Джейн. К тому моменту она уже имела фамилию не Грей, а Дадли. Ведь прозорливый регент успел женить на вероятной наследнице короны своего сына Гилфорда.

Когда Эдуард умер 6 июля, Дадли скрыл этот факт, чтобы успеть арестовать Марию Тюдор. Однако та сбежала и сразу начала собирать войска, чтобы вернуть себе трон. В это время Джейн Грей убеждали принять корону. По многочисленным свидетельствам, юная наследница отказывалась от этого. Однако под давлением родителей и мужа в итоге согласилась. 10 июля Тайный совет (влиятельный орган государственного управления, состоявший из советников короля и обретший особую силу во времена Генриха VIII) публично провозгласил Джейн королевой. Одновременно Совету поступил ультиматум Марии Тюдор – вернуть ей корону, или она сделает это самостоятельно.

Несмотря на четко высказанную угрозу, подкреплявшуюся поддержкой Марии в значительной части страны, давние соратники Генриха VIII и его сына пытались закрепить власть за поддержанной ими кандидаткой. От имени Джейн объявляли прокламации к народу, где она обвиняла Марию в «незаконнорожденности» и желании совершить религиозную революцию, чтобы вернуть страну под контроль Папы Римского. Уже 12 июля Джон Дадли осознал, что под знамена Марии собирается значительная военная сила. Он начал срочно вербовать наемников, чтобы защищать не только юную королеву, но и себя с сыном. Герцог совершил стратегическую ошибку – 14 июля он лично возглавил военную операцию против войска Марии Тюдор и таким образом оставил Лондон без своего контроля. В этих условиях против самозванки на престоле взбунтовался английский флот. И английская аристократия, и даже сам королевский Тайный совет постепенно стали менять свою привязанность, увидев, что Дадли все меньше контролирует ситуацию. Один за другим аристократы переходили на сторону Марии, в том числе враги оказались в тылу Дадли и его отряда, отрезав его от столицы.

Джейн пыталась спастись самостоятельно, понимая, что захвата власти и прокламаций, порочащих Марию Тюдор, ей не простят. Королева (очевидно вместе со своим отцом и мужем) принимала одно за другим решение: взять под личный контроль стражу Тауэра, объявить набор собственного войска и так далее. Однако настоящих сторонников у нее становилось все меньше даже в ближнем кругу. Так, командовать своим войском она назначила «любимых и верных кузенов» – Генри Фицалана и Уильяма Герберта. Однако вместо защиты Лондона от Марии, эти два «командующих» тайно готовили переворот в пользу дочери Генриха VIII. Именно «любимый кузен» Уильям Герберт при поддержке Тайного совета и муниципалитета Лондона 19 июля провозгласил Марию Тюдор королевой Англии. Лондонцы буйно приветствовали это решение. Отец Джейн Генри Грей понял, что сил защитить престол для дочери у него не осталось, и приказал страже Тауэра сложить оружие. И именно отец сообщил Джейн, что она больше не королева. Женщину и ее мужа Гилфорда Дадли арестовали, они стали пленниками в том самом Туэре, где надеялись защищаться от «мятежников Марии».

Их дальнейшая судьба была трагической. Хотя Мария, впоследствии получившая прозвище «Кровавая», изначально не планировала мстить 16-летней сопернице. Отцу узурпаторши Генри Грею королева даровала прощение и, по свидетельствам современников, планировала помиловать и Джейн. Однако, прислушавшись к мнению испанских послов (имевших большое влияние из-за последовательной поддержки матери Марии Екатерины Арагонской), королева все же подписала обвинительный акт, признав предшественницу государственной изменницей. При этом искала способы, как освободить Джейн, не потеряв при этом политическое лицо. Эта мягкость будущей «Кровавой Мэри» не распространилась на главных организаторов захвата власти: королева приказала казнить Джона Дадли и его ближайших соратников – Джона Гетса и Томаса Палмера. Но других участников событий постепенно освобождали. Скорее всего, обошлось бы и для «королевы девяти дней», если бы не другой мятеж – восстание Томаса Уайатта. Джейн Грей и ее муж стали одними из жертв дальнейшей расправы, хотя не были причастны к этим событиям (Уайатт и его сторонники хотели привести на престол младшую сестру Марии протестантку Елизавету). Увидев, что среди населения Англии есть силы для поддержки «протестантского восстания» против королевы-католички, Мария поняла, что живая «королева-протестантка» Джейн Грей может представлять не меньшую опасность, чем сестра Елизавета. Поэтому и Джейн, и Гилфорда Дадли, и его братьев судили вместе с архиепископом-реформатором Томасом Кранмером — и всех приговорили к смерти. Джейн и Гилфорда казнили 12 февраля 1554 года.

19 июля 1822 года француз Жозеф Ньепс сделал первую в мире фотографию. Подробнее.

19 июля 1870 года началась франко-прусская война. Подробнее.

19 июля 1876 года родился будущий премьер-министр УНР и один из основателей Украинской автокефальной православной церкви Владимир Чеховский. Подробнее.

19 июля 1945 года в московской Бутырской тюрьме умер Августин Волошин – греко-католический священник, первый и единственный президент Карпатской Украины. Подробнее.

19 июля 1994 года состоялась инаугурация второго Президента Украины Леонида Кучмы. Он до сих пор остается единственным из президентов, избранным на два срока. Подробнее.

Церковный праздник 19 июля

19 июля чтят память преподобной Макрины, сестры Святителя Василия Великого. Макрина была одной из девяти детей в семье. Ее мать, святая Емилия, сама руководила воспитанием и образованием старшей дочери, учила ее грамоте по священным книгам. Девушку с детства приучили посещать церковные службы и молиться. При этом родители не предусматривали для нее монашеской жизни. Когда Макрина выросла, ее обручили с благочестивым юношей, но жених вскоре умер. В дальнейшем же девушка отказывала всем потенциальным женихам, избрав девственную жизнь. Она жила в доме родителей, помогая в домашних делах и воспитании младших братьев и сестер. А после смерти отца стала главной опорой семьи. Когда все дети выросли и покинули родной дом, Макрина убедила мать вместе покинуть мир, отпустить рабов и уйти в женский монастырь. Некоторые из служанок-рабынь последовали их примеру. Они приняли монашеский постриг. После смерти матери Макрина руководила сестрами обители. Имела дар чудотворения. Умерла мирно в 380-м году.

Народные приметы

Если ночью луна прячется в тумане, то будет похолодание, а если ярко светит, то будет жара.

Радуга 19 июля – к хорошему урожаю фруктов и ягод.

Что нельзя делать 19 июля

Нельзя отказывать в помощи.

Категорически запрещено употреблять алкоголь.