Сьогодні 19 липня: яке свято та день в історії

19 липня в Україні – День тренера. У 1533 році в цей день в Англії відсторонили від влади “королеву дев’яти днів” – 16-річну Джейн Грей. У 1822-му французький вчений зробив першу у світі фотографію. У 1870-му почалася франко-прусська війна. У 1876-му народився майбутній прем’єр-міністр УНР Володимир Чеховський. У 1945-му помер президент Карпатської України Августин Волошин. А в 1994-му відбулася інавгурація Президента України Леоніда Кучми.

Свята та пам’ятні дати 19 липня

19 липня в Україні – День тренера.

19 липня в історії

19 липня 1553 року в Англії відсторонили від влади “королеву дев’яти днів” – 16-річну Джейн Грей. Джейн не пощастило народитися правнучкою короля Генріха VII. Через цю спорідненість вона отримала дуже умовні права на престол Англії. Дуже умовні – адже в черзі перед нею були троє дітей короля Генріха VIII. Той мав по дитині від трьох із шести своїх шлюбів. І то визнавав своїх дочок від двох перших шлюбів незаконнонародженими, то повертав їм статус спадкоємиць. Улюбленцем короля та довгоочікуваною дитиною був син від третього шлюбу – єдиний законний син – Едуард.

Проте хлопчик зростав хворобливим. Він трохи пережив батька та помер у 15 років. Але перед смертю встиг наробити дурниць. Регент при малолітньому королі Джон Дадлі, 1-й герцог Нортумберленд, мав великі побоювання щодо першої спадкоємиці престолу в разі смерті Едуарда – його старшої сестри Марії Тюдор. Адже Марія була переконаною католичкою, її сходження на престол Англії мало супроводжуватися поверненням “блудного королівства” в лоно римської церкви. А цього Дадлі як покровитель протестантів та англіканської церкви допустити не міг. Серед істориків є значна дискусія щодо вирішальної ролі герцога в рішенні короля змінити порядок престолонаступництва. Зараз провідною версією є те, що Едуард і сам не хотів передавати престол своїм зведеним сестрам. У будь-якому разі, так і не відновившись після двох важких хвороб – віспи та кору – король, помираючи, виключив Марію та Єлизавету Тюдор із черги престолонаступництва. Таким чином, корона Англії мала перейти 16-річний Джейн. На той час вона вже мала прізвище не Грей, а Дадлі. Адже прозорливий регент встиг одружити з ймовірною спадкоємицею корони свого сина Гілфорда.

Коли Едуард помер 6 липня, Дадлі приховав цей факт, щоб встигнути заарештувати Марію Тюдор. Проте та втекла й одразу почала збирати війська, щоб повернути собі трон. У цей час Джейн Грей переконували прийняти корону. За численними свідченнями юна спадкоємиця відмовлялася від цього. Однак під тиском батьків та чоловіка зрештою погодилася. 10 липня Таємна рада (впливовий орган державного управління, що складався з радників короля та набув особливої ​​сили за часів Генріха VIII) публічно проголосила Джейн королевою. Одночасно Раді надійшов ультиматум Марії Тюдор – повернути їй корону, або вона зробить це самостійно.

Попри чітко висловлену погрозу, що підкріплювалася підтримкою Марії в значній частині країни, давні соратники Генріха VIII та його сина намагалися закріпити владу за підтриманою ними кандидаткою. Від імені Джейн оголошували прокламації до народу, де вона звинувачувала Марію в “незаконнонародженості” та бажанні здійснити релігійну революцію, щоб повернути країну під контроль Папи Римського. Уже 12 липня Джон Дадлі зрозумів, що під прапори Марії збирається значна військова сила. Він почав терміново вербувати найманців, щоб захищати не лише юну королеву, а й себе із сином. Герцог зробив стратегічну помилку – 14 липня він особисто очолив військову операцію проти війська Марії Тюдор і таким чином залишив Лондон без контролю. За цих обставин проти самозванки на престолі збунтувався англійський флот. І англійська аристократія, і навіть сама королівська Таємна рада поступово почали змінювати свою прихильність, побачивши, що Дадлі дедалі менше контролює ситуацію. Один за одним аристократи переходили на бік Марії, у тому числі вороги опинилися в тилу Дадлі та його загону, відрізавши його від столиці.

Джейн намагалася врятуватися самостійно, розуміючи, що захоплення влади та прокламацій, що ганьблять Марію Тюдор, їй не пробачать. Королева (очевидно разом із батьком і чоловіком) приймала одне за одним рішення: взяти під особистий контроль варту Тауера, оголосити набір власного війська тощо. Однак справжніх прихильників у неї ставало дедалі менше навіть у ближньому колі. Так, командувати своїм військом вона призначила “улюблених і вірних кузенів” – Генрі Фіцалана та Вільяма Герберта. Однак замість захисту Лондона від Марії, ці два “командувачі” таємно готували переворот на користь дочки Генріха VIII. Саме “улюблений кузен” Вільям Герберт за підтримки Таємної ради та муніципалітету Лондона 19 липня проголосив Марію Тюдор королевою Англії. Лондонці буйно вітали це рішення. Батько Джейн Генрі Грей зрозумів, що сил захистити престол для дочки в нього не залишилося, і наказав варті Тауера скласти зброю. І саме батько повідомив Джейн, що вона більше не королева. Жінку та її чоловіка Гілфорда Дадлі заарештували, вони стали бранцями в тому самому Туері, де сподівалися захищатися від “заколотників Марії”.

Їхня подальша доля була трагічною. Хоча Марія, яка згодом отримала прізвисько “Кривава”, спочатку не планувала помститися 16-річній суперниці. Батькові узурпаторки Генрі Грею королева дарувала прощення та, за свідченнями сучасників, планувала помилувати й Джейн. Однак, прислухавшись до думки іспанських послів (які мали великий вплив через послідовну підтримку матері Марії Катерини Арагонської), королева все ж таки підписала обвинувальний акт, визнавши попередницю державною зрадницею. При цьому шукала способи, як звільнити Джейн, не втративши при цьому політичне обличчя. Ця м’якість майбутньої “Кривавої Мері” не поширилася на головних організаторів захоплення влади: королева наказала стратити Джона Дадлі та його найближчих соратників – Джона Гетса та Томаса Палмера. Але інших учасників подій поступово звільняли. Швидше за все, обійшлося б і для “королеви дев’яти днів”, якби не інший заколот – повстання Томаса Ваєтта. Джейн Грей та її чоловік стали одними із жертв подальшої розправи, хоча не були причетні до цих подій (Ваєтт і його прихильники хотіли привести на престол молодшу сестру Марії протестантку Єлизавету). Побачивши, що серед населення Англії є сили для підтримки протестантського повстання проти королеви-католички, Марія зрозуміла, що жива королева-протестантка Джейн Грей може становити не меншу небезпеку, ніж сестра Єлизавета. Тому і Джейн, і Гілфорда Дадлі, і його братів судили разом з архієпископом-реформатором Томасом Кранмером – і всіх засудили до смерті. Джейн і Гілфорда стратили 12 лютого 1554 року.

19 липня 1822 року француз Жозеф Ньєпс зробив першу у світі фотографію. Детальніше.

19 липня 1870 року розпочалася франко-прусська війна. Детальніше.

19 липня 1876 року народився майбутній прем’єр-міністр УНР та один із засновників Української автокефальної православної церкви Володимир Чеховський. Детальніше.

19 липня 1945 року в московській Бутирській в’язниці помер Августин Волошин – греко-католицький священник, перший та єдиний президент Карпатської України. Детальніше.

19 липня 1994 року відбулася інавгурація другого Президента України Леоніда Кучми. Він досі залишається єдиним із президентів, обраним на два терміни. Детальніше.

Церковне свято 19 липня

19 липня вшановують пам’ять преподобної Макрини, сестри Святителя Василiя Великого. Макрина була однією з дев’яти дітей у родині. Її мати, свята Ємілія, сама керувала вихованням та освітою старшої дочки, навчала її грамоті за священними книгами. Дівчину з дитинства привчили відвідувати церковні служби й молитися. При цьому батьки не передбачали для дівчини чернечого життя. Коли вона виросла, її заручили з благочестивим юнаком, але наречений незабаром помер. У подальшому ж Макрина відмовляла всім потенційним нареченим, обравши незаймане життя. Вона жила в будинку батьків, допомагаючи в хатніх справах і вихованні молодших братів і сестер. А після смерті батька стала головною опорою родини. Коли всі діти виросли й покинули рідний дім, Макрина переконала матір разом залишити мир, відпустити рабів на волю і піти у дівочий монастир. Деякі з служниць-рабинь наслідували їхній приклад. Вони прийняли чернечий постриг. Після смерті матері свята Макрина керувала сестрами обителі. Мала дар чудотворення. Померла мирно в 380-му році.

Народні прикмети

Якщо вночі місяць ховається в тумані, то буде похолодання, а якщо яскраво світить, то буде спека.

Веселка 19 липня – до хорошого врожаю фруктів і ягід.

Що не можна робити 19 липня

Не можна відмовляти в допомозі.

Категорично заборонено вживати алкоголь.