Сегодня 18 января 2026: какой праздник и день в истории

Праздники и памятные даты 18 января

18 января – День Винни-Пуха.

В предпоследнее воскресенье января отмечают Всемирный день религии и Всемирный день снега.

Также сегодня: День толкового словаря, День зажигания маяка.

18 января в истории

18 января 1486 года король Англии Генрих VII женился на Елизавете Йоркской – дочери Эдуарда IV. Этот брак, с одной стороны, был абсолютно логичным выбором, а с другой – максимально странным. Он возник в результате Войны Алой и Белой розы. Генрих VII – первый Тюдор на троне Англии – почти не участвовал в событиях этой кровопролитной гражданской розни, но стал ее главным бенефициаром. Во многом – благодаря интригам и политическому таланту своей матери леди Маргарет Бофорт. После того как Ланкастеры и Йорки максимально истребили друг друга, Тюдор (очень дальний наследник) прибыл в Англию с континента, где провел большую часть своей жизни. Его мало знали в Англии, а он мало знал о своей родине. Завоевывать ее пришлось вместе с армией, которую в основном составляли наемники. Несмотря на такие исходные данные, этот претендент разбил войско действующего короля Ричарда ІІІ. Ричард был последним из Йорков на троне и приходился дядей будущей жене Генриха Тюдора – Елизавете Йоркской. Более того, во времена его правления было немало свидетельств, что племянница была еще и любовницей своего дяди-короля. Действительно ли это так, у историков нет единого мнения. Те, кто отрицает идею родственников-любовников, объясняют слухи желанием Ричарда III ослабить позиции претендента на престол — Генриха Тюдора. Ведь его мать Маргарет Бофорт договорилась с матерью Елизаветы – бывшей королевой Англии Елизаветой Вудвилл о помолвке детей. Обещание Генриха Тюдора жениться на дочери Эдуарда IV повышало поддержку претендента. Ведь тогда наследником короны должен был стать сын Елизаветы – внук Эдуарда IV.

«Хотя у него уже была королева – Анна Невилл – ходили скандальные слухи, что Ричард III намеревался жениться на своей племяннице Елизавете. Но это маловероятно. Более вероятно, что слухи были распущены, чтобы испортить ее репутацию и тем самым покончить с планами Генриха взять ее в жены. Хотя это не сработало, говорили, что когда Тюдор услышал эти слухи, они разнервировали его. В конце концов, Ричард публично опроверг, что вообще рассматривал вопрос женитьбы», — пишет Historic Royal Palaces.

И все же такой «бэкграунд» невесты, по-видимому, беспокоил Генриха VII. Он завоевал корону Англии летом 1485 года. Однако не спешил выполнять обещание и жениться на Елизавете. Осенью ее переселили в имение будущей свекрови Маргарет Бофорт. Но официального объявления о подготовке к королевской свадьбе все не было.

«Генрих был полон решимости доказать, что он сам по себе является королем, – объясняет это Historic Royal Palaces. – Он заявил, что не будет «прислужником» своей жены, и 7 ноября 1485 года провел свою коронацию самостоятельно. Службу поспешно изменили, чтобы удалить упоминания о королеве. Но были и обнадеживающие новости. Парламент собрался 7 ноября и, кроме подтверждения законности титула Генриха, также узаконил детей Эдуарда IV (незаконными их «сделал» Ричард III, чтобы занять престол вместо сыновей своего старшего брата — Ред.). Елизавета снова стала королевской принцессой».

Если Генрих Тюдор и намеревался отказаться от женитьбы, то не сделал этого. Политические соображения в конце концов возобладали. На короля оказывал давление парламент, требуя выполнить обещание – и в конце концов вернуть на трон наследников Эдуарда IV. Так что королю, который имел не так много сторонников, как хотел бы, пришлось смириться. Он женился. Но после этого все откладывал коронацию Елизаветы – она состоялась через полтора года после свадьбы. К тому времени у пары уже был сын Артур, родившийся 20 сентября 1486 года. Однако не их старший стал следующим королем, а его младший брат — будущий знаменитый король Генрих VIIІ. Также у пары родились две дочери – Маргарита и Мария. И обе стали королевами: Маргарита – Шотландии, а Мария – Франции (правда, очень ненадолго).

Полюбила ли эта королевская пара со временем друг друга? Мнения историков разнятся.

<br />

Из очевидного – то, что Елизавета никогда не была королевой в полном смысле этого слова. Главной женской персоной двора всегда оставалась мать короля Маргарет Бофорт. Однако о вероятных сильных чувствах Генриха VII к жене свидетельствует то, как искренне он тосковал по Елизавете после ее смерти (королева умерла в день своего 37-летия, 11 февраля 1503 года, через несколько дней после родов; девочка Кэтрин, которую она родила, тоже не выжила). Один из взглядов на отношения этой пары стал основой популярного британского сериала «Белая принцесса».

Церковный праздник 18 января

Народные приметы 18 января

Если птицы летают низко над землей – будет непогода.

Если 18 января оттепель, то лето будет сырым, а урожай – плохим.

Если в этот день сильная метель, то зима будет продолжительной.

Солнце во второй половине дня 18 января – к ранней весне.

Что нельзя делать 18 января

Нельзя в этот день жениться.

Нельзя ругаться и злословить.

Нельзя обращаться в суд.