Сегодня 19 декабря 2025: какой праздник и день в истории

Праздники и памятные даты 19 декабря

19 декабря в Украине – День адвокатуры и День Ильи Муромца.

В мире – Международный день помощи бедным.

Третья пятница декабря – это День безобразного свитера и День аутсайдеров (или День неудачников).

Также сегодня: День вечнозеленого дерева, День эмо, День овсяных кексов и День леденцов.

19 декабря в истории

19 декабря 1154 года короновали первого короля династии Плантагенетов в Англии — Генриха II. Он правил долго как для тех времен – целых 35 лет. Генрих II был правнуком Вильгельма Завоевателя – дедом ему приходился четвертый из сыновей Вильгельма, король Генрих I. Несмотря на прямую кровную связь со знаменитым предком, Генрих II мог никогда не надеть корону. Ведь престол наследовал не по мужской, а по женской линии – его мать Матильда была дочерью Генриха I. Такой вариант передачи власти не был традиционным для европейских монархий. Но наследников мужского пола у Генриха I не было – его единственный сын погиб. Так что король сделал наследницей дочь Матильду и выдал ее замуж за Джеффри Плантагенета, графа Анжуйского (впоследствии он стал еще и герцогом Нормандии). Этот брак еще раз связывал островную Англию с материковыми землями.

Когда Генрих I умер в 1135 году, Джеффри Плантагенет поддержал претензии своей жены Матильды на английский престол. Они сразу установили свою власть не только в его родном Анжу, но и в Нормандии. Однако в Англии престол захватил двоюродный брат Матильды Стефан I Блуасский. При этом его претензии были ничем не лучше Матильдиных, ведь Стефан приходился потомком Вильгельму Завоевателю тоже по женской линии (через дочь этого короля). Узурпация власти привела к затяжной гражданской войне, которую английские историки называют просто «Анархия».

Война сопровождала практически весь период правления Стефана. На момент его коронации сыну Матильды и Джеффри Плантагенета – будущему королю Генриху II – было лишь два года. Поэтому в первое десятилетие гражданской войны Генрих не участвовал в борьбе – за наследство сражались его родители. В 1150-м отец Генриха провозгласил его герцогом Нормандии. А после смерти Джеффри Плантагенета в 1151 году его сын унаследовал и контроль над другими материковыми территориями. К этому времени юноше уже было 18 лет. Женившись на Алиеноре Аквитанской, претендент на английский престол получил контроль над большей частью территории современной Франции. Но в Англии все так же правил узурпатор Стефан.

Генрих подготовил военное вторжение на остров. И реализовал его в 1153 году. Он взял целый ряд замков в Англии, но захватить Стефана I и разгромить его войско не смог. Так что противники заключили Винчестерский договор, согласно которому Стефан I признал Генриха своим наследником. Этот договор подписал и сын узурпатора Вильгельм, отказавшись от престола. Так удалось завершить гражданскую войну. По всей вероятности, у короля Стефана и его сына были планы в дальнейшем накопить силы и «отыграть» ситуацию. В 1154-м Стефан I развернул бурную активность: путешествовал по стране, проводил судебные заседания, переговоры с баронами и т.д. Но все его планы прервала смерть – 25 октября король скончался, как полагают, от болезни желудка. Винчестерский договор остался в силе, возможностей отбить трон силой у сына Стефана не было. Так что на престол взошел Генрих II. Ему пришлось восстанавливать страну после десятилетий смуты и гражданской войны. И он с этой задачей справился. После смерти Генриха II его титул перешел к сыну – Ричарду I, известному как «Львиное Сердце».

19 декабря 1863 года англичанин Фредерик Уолтон запатентовал линолеум.

19 декабря 1941 года Адольф Гитлер на фоне неудачи наступления Вермахта на Москву «победил собственный генштаб» — он взял командование немецкими войсками на себя.

19 декабря 1984 года в Пекине премьер-министры Великобритании и КНР подписали соглашение о передаче британской колонии Гонконг под юрисдикцию Китая.

19 декабря 1991 года Швеция признала независимость Украины.

19 декабря 1997 года состоялась премьера фильма Джеймса Кэмерона «Титаник».

19 декабря 2001 года в прокат вышла первая из трех частей саги Питера Джексона по роману Джона Толкина «Властелин колец» – «Властелин колец: Братство Кольца».

Церковный праздник

19 декабря чтят память святого мученика Вонифатия. А также Преподобного Ильи Муромца, Киево-Печерского.

Народные приметы

Если 19 декабря на деревьях иней, то следующий год будет удачным.

Если 19 декабря идет снег, то в следующем году будет большой урожай пшеницы.

Если в этот день сильный ветер, то осенью будет много орехов.

Что нельзя делать 19 декабря

Нельзя тяжело работать.

Нельзя выносить мусор из дома.

Нельзя выходить в старой одежде.