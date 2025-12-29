Сегодня 29 декабря 2025: какой праздник и день в истории

29 декабря – День информационно-медийных структур Министерства обороны Украины и ВСУ. В 2023 году в этот день армия РФ нанесла удары по Харькову 22 ракетами. В 2013-м гонщик «Формулы-1» Михаэль Шумахер получил травму головы, после которой впал в кому и проходит длительный период восстановления. В 1940-м произошел самый массовый налет немецкой авиации на Лондон. В 1891-м родился известный украинский селекционер Владимир Симиренко. В 1724-м из-за пыток умер наказной гетман Украины Павел Полуботок. В 1170-м убили английского архиепископа Томаса Бекета, которого ныне чествуют как мученика в католической и англиканской церквях.

Праздники и памятные даты 29 декабря

29 декабря – День информационно-медийных структур Министерства обороны Украины и Вооруженных сил Украины.

В мире – Международный день виолончели.

Также сегодня: Международный день еврейской книги, День незавершенных дел, День «Тик-так» (это не о драже, а о течении времени), День горячего горшка.

29 декабря в истории

29 декабря 1170 года убили архиепископа Томаса Бекета, которого сейчас чествуют как мученика в католической и англиканской церквях. Бекет был архиепископом Кентерберийским и занимал этот пост с 1162 года. Он достиг вершин государственной и церковной власти при правлении и при непосредственной поддержке короля Генриха II. Однако со временем именно конфликт с этим монархом стал приговором для святого.

В 1155-м, буквально через несколько лет после своего утверждения на английском престоле после длительной гражданской войны Генрих II назначил Томаса Бекета лорд-канцлером – это была одна из самых высоких должностей в государстве, которую традиционно занимал представитель духовенства. В доме Бекета также некоторое время жил и получал воспитание старший сын короля Генрих Молодой. После смерти наставника Томаса Бекета – предыдущего архиепископа Кентерберийского Теобальда – королевский совет епископов и дворян (конечно, при содействии короля) избрал Томаса на эту должность.

Король, очевидно, рассчитывал на дальнейшую лояльность своего давнего соратника. Однако все пошло не по его плану. Бекет отказался от должности лорд-канцлера и всего себя посвятил церкви. Более того – он прилагал усилия, чтобы обеспечить большую независимость церкви от светской власти. Ключевой во всей этой истории конфликт между архиепископом и королем возник из-за уверенности Бекета, что светские суды не могут рассматривать дела деятелей церкви и выносить им приговоры. Противостояние короля и архиепископа вылилось в утверждение так называемых Кларендонских постановлений – документа из 16 статей, которые ограничивали английские церковные суды и подчиняли их королевскому суду. Все английские епископы были готовы поддержать короля, но Папа Римский заявил, что постановления не соответствуют каноническому праву (в частности, получалось, что клириков должны были судить дважды – церковный и светский суд). Архиепископ Бекет наотрез отказался подписывать Кларендонские постановления. После этого Генрих II предъявил ему обвинение в растрате государственной казны в период работы лорд-канцлером. Томас Бекет заявил, что не признает себя подсудным королевскому совету и бежал во Францию ​​в конце 1164 года.

Находясь на территории материковой Европы Бекет пользовался поддержкой короля Франции Людовика VII. Архиепископ вел активную переписку с Папой Римским Александром ІІІ, убеждая понтифика надавить на английского короля угрозой отлучения от церкви. Но у Папы хватало собственных политических проблем и врагов, он не хотел прямого конфликта с королем Англии и на крайние меры на сей раз не пошел. Однако Александр III поддержал Томаса Бекета через несколько лет по другой причине. В июне 1170 года король Генрих II решил короновать своего сына – Генриха Молодого.

Эту церемонию провели архиепископ Йоркский и епископы Лондона и Солсбери, хотя традиционно английских королей венчали на царство архиепископы Кентербери. Александр III поддержал протест Томаса Бекета по этому поводу и пригрозил королю интердиктом (временным запретом на проведение всех церковных деяний, включая богослужения, венчания, крестины и т.д.). Если бы Папа выполнил свою угрозу, короля точно ждало бы народное восстание. Поэтому Генрих II вынужден был сделать вид, что примирился с Бекетом. Простых извинений архиепископу не хватило, он потребовал публичного унижения монарха и признания им неверными своих решений. В частности, Генрих должен был опубликовать в Англии послания Папы, которыми он осудил Кларендонские постановления, а также – добиться снятия с должностей трех епископов, которые по его собственному требованию короновали его сына Генриха Молодого.

В Англию Бекет возвращался триумфатором. От берега, где он высадился 1 декабря 1170 года, до самого Кентербери его якобы несли на руках. Епископов, короновавших Генриха Молодого, Бекет сразу отлучил от церкви. По распространенной версии, именно это и стало последней каплей в истории противостояния короля и архиепископа. Есть разные версии того, что именно сказал Генрих II, услышав новость об отлучении верных ему епископов. Но все сводилось к риторическому вопросу: «Неужели никто не избавит меня от этого мятежного священника?» Эти слова не были сформулированы как приказ, но именно так их восприняли четверо королевских рыцарей, которые услышали речь короля. Они сразу отправились в Кентербери, где убили Томаса Бекета прямо в соборе — на лестнице у алтаря.

Убийство архиепископа шокировало Англию и вызвало волну протестов – как народа, так и духовенства. А Папа Александр ІІІ, конечно, наложил на Англию интердикт. Королю пришлось публично каяться у гробницы Томаса Бекета. Убийц архиепископа при этом, на удивление, не казнили, а отправили служить в орден Тамплиеров в Палестину. Самого Бекета сразу после смерти верующие в разных странах Европы и в самой Англии начали чествовать как мученика. А уже через два года Папа Александр ІІІ канонизировал его.

29 декабря 1724 года из-за пыток в Петропавловской крепости умер наказной гетман Украины Павел Полуботок. Подробнее.

29 декабря 1891 года в Черкасской области родился Владимир Симиренко – будущий известный украинский ученый-селекционер. Подробнее.

29 декабря 1940 года состоялся самый массовый налет немецкой авиации на Лондон. Подробнее.

29 декабря 1993 года вступила в силу международная Конвенция о биологическом разнообразии. Подробнее.

29 декабря 2013 года лучший гонщик «Формулы-1» всех времен Михаэль Шумахер получил травму головы во время отдыха на горнолыжном курорте в Альпах. Подробнее. В 2024 году появились сенсационные новости, что Михаэль впервые появился на публике – хоть и на очень закрытом мероприятии. Подробнее.

29 декабря 2023 года произошел мощный обстрел Харькова. По городу ударили 22 ракеты. Подробнее.

Церковный праздник 29 декабря

29 декабря чтят память мучеников 14 000 младенцев, Иродом в Вифлееме убитых. Подробнее.

Народные приметы

Какая будет погода 29 декабря, таким будет апрель следующего года.

Если 29 декабря на окнах морозные узоры, то холодная погода продержится еще 20 дней.

Холода и непогода 29 декабря предвещают суровую зиму.

Что нельзя делать 29 декабря

Нельзя надевать вещи черного цвета.

Нельзя долго смотреть на себя в зеркало.

Нельзя надевать одежду наизнанку.