Сегодня 29 декабря: какой праздник и день в истории

29 декабря – День информационно-медийных структур Министерства обороны Украины и ВСУ. В этот день в 1724 году из-за пыток умер наказной гетман Украины Павел Полуботок. В 1891-м родился известный украинский селекционер Владимир Симиренко. В 1940-м произошел самый массовый налет немецкой авиации на Лондон. В 2013-м гонщик «Формулы-1» Михаэль Шумахер получил травму головы, после которой так и не восстановился. Год назад в этот день россияне снова попытались погрузить Харьков в темноту.

Праздники и памятные даты 29 декабря

29 декабря – День информационно-медийных структур Министерства обороны Украины и Вооруженных сил Украины.

В мире – Международный день виолончели.

Также отмечают: День горячего горшочка, День «Тик-Так», День незавершенных дел.

29 декабря в истории

29 декабря 1724 года из-за пыток в Петропавловской крепости умер наказной гетман Украины Павел Полуботок. Подробнее.

29 декабря 1891 года в Черкасской области родился Владимир Симиренко – будущий известный украинский ученый-селекционер.

Его отец Левко также был ученым, изучал сорта плодовых и ягодных растений. И Владимир с детства проявлял склонность к садоводству, которую отец всячески поддерживал. Парень завершил высшее образование в 1918 году и еще успел поработать в Министерстве земельных дел УНР, где руководил секцией садоводства. Но большая часть его научной биографии пришлась уже на времена советской оккупации. В ноябре 1920-го Симиренко возглавил Млиевскую садово-огородную опытную станцию и Центральный государственный плодовый питомник Украины, которые создали на базе бывшего имения Симиренко. Уже в 1928 году в его питомниках было около 40 000 гибридов плодовых деревьев и ягодных кустов. В 1930-х создал и возглавлял НИИ плодового и ягодного хозяйства в Киеве, преподавал в вузах, издавал научные труды. Несмотря на аполитичность, Симиренко умудрился не устроить советскую власть даже своими научными взглядами. Он, в частности, не соглашался с учением популярного российского генетика Мичурина. Украинский ученый был приверженцем разведения местных сортов растений, а не акклиматизации привозных. В 1930-х даже этого оказалось достаточно для ареста ученого. За Симиренко пришли 8 января 1933-го. НКВДисты не только схватили самого ученого, но и сожгли весь семейный архив, который содержал наработки нескольких поколений. Впоследствии придумали, в чем его обвинить – традиционно «приписали» участие в «антисоветской террористической организации». Симиренко приговорили к 10 годам заключения, но досрочно выпустили в 1937-м. А потом снова арестовали. И снова выпустили, но после этого ученый стал рядовым агрономом в совхозе.

«Осенью 1937-го вблизи города Обоянь он посадил свой последний сад, однако увидеть его так и не успел. В марте 1938-го арестован в третий раз, приговорен к расстрелу и казнен 18 сентября в Курске. Местом погребения Симиренко считают урочище «Солянка» в городской зоне Курска», — сообщает Украинский институт национальной памяти.

После убийства ученого советские оккупанты попытались уничтожить и память о нем. Книги Симиренко изымали из библиотек, его статьи уничтожали, запретили даже произведения его отца. Млиевскую опытную станцию уничтожили, как и усадьбу семьи, семейное кладбище и церковь. Даже сорт яблони «Ренет Симиренко» переименовали в «Зеленку Вуда». Реабилитировали ученого посмертно в 1957 году.

29 декабря 1940 года состоялся самый массовый налет немецкой авиации на Лондон.

В нем участвовало 136 бомбардировщиков. Они сбросили на центр столицы Великобритании (район Сити) более 10 тысяч зажигательных бомб. Причем время бомбежки рассчитали так, чтобы максимально усложнить работу пожарных. Лондон пылал во время отлива на Темзе, когда достать воду для ликвидации огня было тяжелее всего. В результате в пожарах погибли не менее 160 лондонцев, сотни получили ранения. Огонь разрушил многочисленные достопримечательности XV-XVII веков. Сильно пострадали Собор святого Павла, Вестминстерское аббатство, Букингемский дворец и Палата представителей. Эти здания удалось спасти, но все они нуждались в существенных восстановительных работах.

29 декабря 1993 года вступила в силу международная Конвенция о биологическом разнообразии. Подробнее.

29 декабря 2013 года лучший гонщик «Формулы-1» всех времен Михаэль Шумахер получил травму головы во время отдыха на горнолыжном курорте в Альпах.

С тех пор состояние здоровья Шумахера является тайной, которую тщательно охраняют его семья и самые близкие друзья. В документальном фильме от «Netflix» в сентябре 2021 года жена Михаэля Корина и его сын Мик, по сути, подтвердили, что легенда гонок не разговаривает и не способен к полноценному общению с окружающими. Несколько дней назад, в декабре 2023-го, младший брат Михаэля Шумахера Ральф в интервью признал, что значительных сдвигов в состоянии легендарного гонщика нет: «К счастью, передовая медицина открывает много возможностей. Однако все не так, как раньше», – сказал он.

29 декабря 2022-го, в канун Нового года, россияне предприняли очередную попытку погрузить Харьков в темноту. В течение ночи они атаковали регион 13-ю «шахедами», 11 из которых тогда сбили ПВО. А утром ударили по городу и объектам в регионе ракетами С-300. В ХОВА тогда информировали о «прилетах» по двум районам Харькова. В городе временно остановилось метро. Но работу транспорта достаточно быстро возобновили. Такой результат российским террористам показался недостаточным. Поэтому они совершили еще одну атаку – днем. В Харькове «прилет» был по Индустриальному району. Также ракеты ударили по критической инфраструктуре в области, погибли двое мужчин. Около тысячи домов в городе остались без отопления. Но свет в течение дня вернули, а систему отопления впоследствии перезапустили.

Церковный праздник 29 декабря

29 декабря по новому церковному календарю в Украине чтят память мучеников 14 000 младенцев, Иродом в Вифлееме убитых. Рождение Иисуса Христа предрекали восточные волхвы, увидев на небе новую звезду. Они сказали, что она предвещала рождение Иудейского Царя и направились в Иерусалим, чтобы поклониться ребенку. А звезда указывала им путь. Однако, поклонившись Христу, волхвы не вернулись к царю Ироду, как он повелел им. Они услышали божественное откровение и пошли в свою страну другим путем. Так Ирод понял, что его замысел найти и уничтожить «конкурента» — младенца — не осуществился. Он приказал убить в Вифлееме и его окрестностях всех детей мужского пола в возрасте от двух лет и младше. Таких набралось около 14 тысяч. Царь рассчитывал, что среди убитых детей будет и ребенок, за которым он «охотился». Убитые по приказу Ирода дети стали первыми мучениками за Христа. Гнев Божий вскоре наказал Ирода: его постигла лютая болезнь, и он умер, заживо съеденный червями.

Народные приметы

Какая будет погода 29 декабря, таким будет апрель следующего года.

Если 29 декабря на окнах морозные узоры, то холодная погода продержится еще 20 дней.

Холода и непогода 29 декабря предвещают суровую зиму.

Что нельзя делать 29 декабря

Нельзя надевать вещи черного цвета.

Нельзя долго смотреть на себя в зеркало.

Нельзя надевать одежду наизнанку.