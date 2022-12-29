Один из раненных при обстреле Харьковщины умер в «скорой»
Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что количество погибших в результате российских обстрелов Харьковщины возросло.
«По уточненным данным Областного центра экстренной медицинской помощи, к сожалению, один из раненых мужчин скончался в машине «скорой». Другого – госпитализировали», — написал Синегубов в telegram.
Ранее он сообщал об одном погибшем — 50-летнем мужчине, а также двух раненых. На тот момент информация о раненых была, что они госпитализированы в среднем состоянии.
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За прошедшие сутки российская армия нанесла по Харьковской области несколько серий ударов. Первая произошла ночью с 28 на 29 декабря.Регион атаковали иранскими дронами. А уже утром по Харькову и области ударили ракетами С-300. Около 14 часов дня армия РФ нанесла очередной удар. Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил «прилет» по Индустриальному району Харькова.
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- • Дата публикации материала: 29 декабря 2022 в 15:49;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что количество погибших в результате российских обстрелов Харьковщины возросло".