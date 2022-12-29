Live
  • Четвер 29.12.2022
    • Харків
  •   +2°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.94
    • 🟢

Один із поранених під час обстрілу Харківщини помер у “швидкій”

Події 15:49   29.12.2022
Оксана Горун
Один із поранених під час обстрілу Харківщини помер у “швидкій”

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що кількість загиблих внаслідок російського обстрілу Харківщини зросла.

“За уточненими даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, на жаль, один із поранених чоловіків помер у машині “швидкої”. Іншого – госпіталізували”, – написав Синєгубов у telegram.

Раніше він повідомляв про одного загиблого – 50-річного чоловіка, а також двох поранених. На той момент інформація про поранених була, що їх госпіталізовано в середньому стані.

  • Читайте також: Прокуратура показала наслідки обстрілів, уламки Shahed-136 та С-300

    • Минулої доби російська армія завдала по Харківській області кілька серій ударів. Перша сталася вночі з 28 на 29 грудня. Регіон атакували іранськими дронами. А вже вранці по Харкову та області вдарили ракетами С-300. Близько 14 години дня армія РФ завдала чергового удару. Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив «приліт» по Індустріальному району Харкова.

    Автор: Оксана Горун

    Новини за темою:

    17:59
    Синєгубов – про удар армії РФ по болоту в Харкові та інші обстріли за добу
    17:31
    Близько тисячі будинків у Харкові без тепла через атаку дронів – Синєгубов
    15:20
    На Харківщині через обстріли загинув чоловік, двох поранено – Синєгубов
    12:27
    Прокуратура показала наслідки обстрілів, уламки Shahed-136 та С-300
    19:17
    До 40 сіл і селищ Харківщини біля кордону із РФ майже знищені – Тимошко

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Один із поранених під час обстрілу Харківщини помер у “швидкій”»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2022 в 15:49;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що кількість загиблих внаслідок російського обстрілу Харківщини зросла".