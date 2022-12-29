Один із поранених під час обстрілу Харківщини помер у “швидкій”
Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що кількість загиблих внаслідок російського обстрілу Харківщини зросла.
“За уточненими даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, на жаль, один із поранених чоловіків помер у машині “швидкої”. Іншого – госпіталізували”, – написав Синєгубов у telegram.
Раніше він повідомляв про одного загиблого – 50-річного чоловіка, а також двох поранених. На той момент інформація про поранених була, що їх госпіталізовано в середньому стані.
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Минулої доби російська армія завдала по Харківській області кілька серій ударів. Перша сталася вночі з 28 на 29 грудня. Регіон атакували іранськими дронами. А вже вранці по Харкову та області вдарили ракетами С-300. Близько 14 години дня армія РФ завдала чергового удару. Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив «приліт» по Індустріальному району Харкова.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2022 в 15:49;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що кількість загиблих внаслідок російського обстрілу Харківщини зросла".