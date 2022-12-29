На Харківщині через обстріли загинув чоловік, двох поранено – Синєгубов

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про те, що в Харківській області зафіксовано “прильоти” ворожих ракет.

“В області зафіксовані прильоти ворожих ракет. Всі були націлена на об’єкти нашої критичної інфраструктури. За попередньою інформацією, внаслідок ударів окупантів, на жаль, загинув 50-річний чоловік, ще двоє отримали поранення. Госпіталізовані у середньому стані“, – написав Синегубов у Телеграмі.

Нагадаємо, Харківська область перебуває під російськими обстрілами із ночі. Вночі регіон атакували іранськими дронами, вранці по Харкову та області били ракетами С-300. Близько 14 години дня армія РФ завдала чергового удару. Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив “приліт” по Індустріальному району Харкова. Після удару в місті тимчасово зупинялося метро, ​​проте рух поїздів уже повністю відновили.