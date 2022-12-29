У Харкові знову “приліт” – Терехов
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що під удар удень потрапила інфраструктура в Індустріальному районі.
“Знову б’ють по Харкову. Тепер під ударом інфраструктура в Індустріальному районі. Щодо руйнувань та постраждалих інформація уточнюється”, – написав мер Харкова в Телеграм.
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Повітряна тривога у Харкові пролунала вкотре о 14:14. Перед цим начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник попереджав про загрозу атаки дронів із півдня. Чим саме били по Харкову цього разу, мер міста не уточнив. Також слідом за сигналом повітряної тривоги у Харкові зупинився рух поїздів у метро. На даний момент його частково відновили – на двох лініях: Салтівській та Олексіївській.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2022 в 14:35;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що під удар удень потрапила інфраструктура в Індустріальному районі".