Знову загроза атаки Shahed: харків’ян закликали стежити за тривогами
Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник повідомив, що на півдні України знову помітили російські Shahed, і закликав до пильності.
“На півдні України відзначені ворожі шахеди. Слідкуйте за повідомленнями про повітряну небезпеку!” – написав Мельник у Телеграмі о 13:48 29 грудня.
Нагадаємо, дрони атакували Харківську область вночі з 28 на 29 грудня. За інформацією Генштабу ЗСУ, для атаки по енергетичній інфраструктурі регіону ворог запустив 13 БПЛА Shahed-136. Вранці російські військові повторно обстріляли енергетичну інфраструктуру Харкова — попередньо ракетами типу С-300, які випустили з Бєлгородської області РФ.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2022 в 13:57;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник повідомив, що на півдні України знову помітили російські Shahed, і закликав до пильності".