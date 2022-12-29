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Знову загроза атаки Shahed: харків’ян закликали стежити за тривогами

Суспільство 13:57   29.12.2022
Оксана Горун
Знову загроза атаки Shahed: харків’ян закликали стежити за тривогами

Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник повідомив, що на півдні України знову помітили російські Shahed, і закликав до пильності.

“На півдні України відзначені ворожі шахеди. Слідкуйте за повідомленнями про повітряну небезпеку!” написав Мельник у Телеграмі о 13:48 29 грудня.

Нагадаємо, дрони атакували Харківську область вночі з 28 на 29 грудня. За інформацією Генштабу ЗСУ, для атаки по енергетичній інфраструктурі регіону ворог запустив 13 БПЛА Shahed-136. Вранці російські військові повторно обстріляли енергетичну інфраструктуру Харкова — попередньо ракетами типу С-300, які випустили з Бєлгородської області РФ.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2022 в 13:57;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник повідомив, що на півдні України знову помітили російські Shahed, і закликав до пильності".