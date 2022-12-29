Знову загроза атаки Shahed: харків’ян закликали стежити за тривогами

Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник повідомив, що на півдні України знову помітили російські Shahed, і закликав до пильності.

“На півдні України відзначені ворожі шахеди. Слідкуйте за повідомленнями про повітряну небезпеку!” – написав Мельник у Телеграмі о 13:48 29 грудня.

Нагадаємо, дрони атакували Харківську область вночі з 28 на 29 грудня. За інформацією Генштабу ЗСУ, для атаки по енергетичній інфраструктурі регіону ворог запустив 13 БПЛА Shahed-136. Вранці російські військові повторно обстріляли енергетичну інфраструктуру Харкова — попередньо ракетами типу С-300, які випустили з Бєлгородської області РФ.