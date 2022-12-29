Прокуратура показала наслідки обстрілів, уламки Shahed-136 та С-300
Харківська обласна прокуратура опублікувала фото з наслідками обстрілів Харківської області 28 грудня та вночі 29 грудня.
“У ніч на 29 грудня окупанти атакували безпілотниками об’єкти енергетичної інфраструктури в Харкові. За попередніми даними, ворог застосував дрони-камікадзе Shahed-136, – повідомили в пресслужбі Харківської обласної прокуратури. – Вранці російські військові повторно обстріляли енергетичну інфраструктуру Харкова — попередньо, ракетами типу С-300, випущеними з Бєлгородської області РФ”.
Також у прокуратурі поінформували про те, що 28 грудня російські військові обстріляли житлові сектори Куп’янська та Ковшарівки. Попередньо встановили, що по Куп’янську били з РСЗВ “Ураган”. В обох населених пунктах є пошкодження та руйнування житлових будинків.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2022 в 12:27;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська обласна прокуратура опублікувала фото з наслідками обстрілів Харківської області 28 грудня та вночі 29 грудня".