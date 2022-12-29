Прокуратура показала последствия обстрелов, обломки Shahed-136 и С-300

Харьковская областная прокуратура опубликовала фото с последствиями обстрелов Харьковской области 28 декабря и ночью 29 декабря.

«В ночь на 29 декабря оккупанты атаковали беспилотниками объекты энергетической инфраструктуры в Харькове. По предварительным данным, враг применил дроны-камикадзе Shahed-136, — сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры. — Утром российские военные повторно обстреляли энергетическую инфраструктуру Харькова — предварительно ракетами типа С-300, выпущенными из Белгородской области РФ».

Также в прокуратуре проинформировали о том, что 28 декабря российские военные обстреляли жилые секторы Купянска и Ковшаровки. Предварительно установили, что по Купянску били из РСЗО «Ураган». В обоих населенных пунктах есть есть повреждения и разрушения жилых домов.