Прокуратура показала последствия обстрелов, обломки Shahed-136 и С-300
Харьковская областная прокуратура опубликовала фото с последствиями обстрелов Харьковской области 28 декабря и ночью 29 декабря.
«В ночь на 29 декабря оккупанты атаковали беспилотниками объекты энергетической инфраструктуры в Харькове. По предварительным данным, враг применил дроны-камикадзе Shahed-136, — сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры. — Утром российские военные повторно обстреляли энергетическую инфраструктуру Харькова — предварительно ракетами типа С-300, выпущенными из Белгородской области РФ».
Также в прокуратуре проинформировали о том, что 28 декабря российские военные обстреляли жилые секторы Купянска и Ковшаровки. Предварительно установили, что по Купянску били из РСЗО «Ураган». В обоих населенных пунктах есть есть повреждения и разрушения жилых домов.
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- • Дата публикации материала: 29 декабря 2022 в 12:27;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура опубликовала фото с последствиями обстрелов Харьковской области 28 декабря и ночью 29 декабря".