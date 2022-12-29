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Прокуратура показала последствия обстрелов, обломки Shahed-136 и С-300

Происшествия 12:27   29.12.2022
Оксана Горун
Прокуратура показала последствия обстрелов, обломки Shahed-136 и С-300

Харьковская областная прокуратура опубликовала фото с последствиями обстрелов Харьковской области 28 декабря и ночью 29 декабря.

«В ночь на 29 декабря оккупанты атаковали беспилотниками объекты энергетической инфраструктуры в Харькове. По предварительным данным, враг применил дроны-камикадзе Shahed-136, — сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры. — Утром российские военные повторно обстреляли энергетическую инфраструктуру Харькова — предварительно ракетами типа С-300, выпущенными из Белгородской области РФ».

Последствия обстр елов Харькова и области 28-29 декабря

Также в прокуратуре проинформировали о том, что 28 декабря  российские военные обстреляли жилые секторы Купянска и Ковшаровки. Предварительно установили, что по Купянску били из РСЗО «Ураган». В обоих населенных пунктах есть есть повреждения и разрушения жилых домов.

Последствия обстр елов Харькова и области 28-29 декабря 9

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Последствия обстр елов Харькова и области 28-29 декабря 8

Последствия обстр елов Харькова и области 28-29 декабря 7

Последствия обстр елов Харькова и области 28-29 декабря 6

Последствия обстр елов Харькова и области 28-29 декабря 4

Последствия обстр елов Харькова и области 28-29 декабря 3

Последствия обстр елов Харькова и области 28-29 декабря 2

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 декабря 2022 в 12:27;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура опубликовала фото с последствиями обстрелов Харьковской области 28 декабря и ночью 29 декабря".