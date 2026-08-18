Около 80 беспилотников атаковали Харьков и область в течение суток
В течение минувших суток на Харьковщине из-за обстрелов россиян пострадали семь человек, среди них – ребенок.
«В г. Изюм получили ранения 18-летний мужчина и 9-летний мальчик, получили острую реакцию на стресс женщины 54 и 77 лет и мужчины 71 и 57 лет; в пос. Золочев ранен 28-летний мужчина. Также медики оказали помощь 15-летнему парню, который 14 августа получил ранения в с. Веселое Лозовской громады», – уточнил начальник ХОВА.
За сутки по региону ударило такое вооружение:
- ракета;
- два КАБа;
- РСЗО;
- три БпЛА типа «Молния»;
- 77 БпЛА (тип устанавливается).
В результате «прилетов» есть повреждения гражданской инфрастуктуры в Харькове, а также Богодуховском, Изюмском, Лозовском и Чугуевском районах.