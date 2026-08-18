О 12 боях на Харьковщине передает Генштаб – где ВСУ отбивали атаки

В течение минувших суток враг пытался прорваться на Харьковщине 12 раз, передает Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали семь раз около Волчанска, Бочкового, Лимана, Избицкого и Волоховки.

На Купянском – СОУ отбили пять штурмов врага в районе Радьковки и Петропавловки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 244 боевых столкновения. Вчера противник нанес 91 авиационный удар, во время которых сбросил 306 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 11 138 дронов-камикадзе и совершили 3310 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, 50 – с применением реактивных систем залпового огня», – добавили в ГШ.