Вновь угроза атаки Shahed: харьковчан призвали следить за воздушными тревогами
Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник сообщил, что на юге Украины вновь заметили российские Shahed, и призвал к бдительности.
«На юге Украины отмечены вражеские «Шахеды». Следите за сообщениями о воздушной опасности!» — написал Мельник в telegram в 13:48 29 декабря.
Напомним, дроны атаковали Харьковскую область ночью с 28 на 29 декабря. По информации Генштаба ВСУ, по энергетической инфраструктуре региона враг запустил 13 БПЛА Shahed-136. Утром российские военные повторно обстреляли энергетическую инфраструктуру Харькова — предварительно ракетами типа С-300, выпущенными из Белгородской области РФ.
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- • Дата публикации материала: 29 декабря 2022 в 13:57;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник сообщил, что на юге Украины вновь заметили российские Shahed, и призвал к бдительности".