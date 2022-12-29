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Вновь угроза атаки Shahed: харьковчан призвали следить за воздушными тревогами

Общество 13:57   29.12.2022
Оксана Горун
Вновь угроза атаки Shahed: харьковчан призвали следить за воздушными тревогами

Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник сообщил, что на юге Украины вновь заметили российские Shahed, и призвал к бдительности.

«На юге Украины отмечены вражеские «Шахеды». Следите за сообщениями о воздушной опасности!» — написал Мельник в telegram в 13:48 29 декабря.

Напомним, дроны атаковали Харьковскую область ночью с 28 на 29 декабря. По информации Генштаба ВСУ,  по энергетической инфраструктуре региона враг запустил 13 БПЛА Shahed-136. Утром российские военные повторно обстреляли энергетическую инфраструктуру Харькова — предварительно ракетами типа С-300, выпущенными из Белгородской области РФ.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 декабря 2022 в 13:57;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник сообщил, что на юге Украины вновь заметили российские Shahed, и призвал к бдительности".