В Харькове опять «прилет» — Терехов
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что под удар днем попала инфраструктура в Индустриальном районе.
«Снова бьют по Харькову. Теперь под ударом инфраструктура в Индустриальном районе. По разрушениям и пострадавшим информация уточняется», — написал мэр Харькова в telegram.
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Воздушная тревога в Харькове прозвучала очередной раз за день в 14:14. Перед этим начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник предупреждал об угрозе атаки дронов с юга. Чем именно били по Харькову в этот раз мэр города не уточнил. Также следом за сигналом воздушной тревоги в Харькове остановилось движение поездов в метро. На данный момент его частично возобновили — на двух линиях: Салтовской и Алексеевской.
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- • Дата публикации материала: 29 декабря 2022 в 14:35;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что под удар днем попала инфраструктура в Индустриальном районе".