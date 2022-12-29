В Харькове опять «прилет» — Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что под удар днем попала инфраструктура в Индустриальном районе.

«Снова бьют по Харькову. Теперь под ударом инфраструктура в Индустриальном районе. По разрушениям и пострадавшим информация уточняется», — написал мэр Харькова в telegram.

Воздушная тревога в Харькове прозвучала очередной раз за день в 14:14. Перед этим начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник предупреждал об угрозе атаки дронов с юга. Чем именно били по Харькову в этот раз мэр города не уточнил. Также следом за сигналом воздушной тревоги в Харькове остановилось движение поездов в метро. На данный момент его частично возобновили — на двух линиях: Салтовской и Алексеевской.