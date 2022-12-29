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На Харьковщине из-за обстрела погиб мужчина, двое ранены — Синегубов

Происшествия 15:20   29.12.2022
Оксана Горун
На Харьковщине из-за обстрела погиб мужчина, двое ранены — Синегубов

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о том, что в Харьковской области зафиксированы «прилеты» вражеский ракет.

«В области зафиксированы прилеты вражеских ракет. Все были нацелены на объекты нашей критической инфраструктуры. По предварительной информации, в результате ударов оккупантов, к сожалению, погиб 50-летний мужчина, еще двое получили ранения. Госпитализированы в среднем состоянии», — написал Синегубов в telegram.

Напомним, Харьковская область находится под российским обстрелом с ночи. Ночью регион атаковали иранскими дронами, утром по Харькову и области били ракетами С-300. Около 14 часов дня армия РФ нанесла очередной удар.  Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил «прилет» по Индустриальному району Харькова. После удара в городе временно остановилось метро, однако движение поездов уже полностью восстановили.

 

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 декабря 2022 в 15:20;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о том, что в Харьковской области зафиксированы «прилеты» вражеский ракет".