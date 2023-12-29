Сьогодні 29 грудня: яке свято та день в історії

29 грудня – День інформаційно-медійних структур Міністерства оборони України та ЗСУ. Цього дня 1724 року через тортури помер наказний гетьман України Павло Полуботок. 1891-го народився відомий український селекціонер Володимир Симиренко. 1940-го стався наймасованіший наліт німецької авіації на Лондон. 2013-го перегонник “Формули-1” Міхаель Шумахер отримав травму голови, після якої так і не відновився. Рік тому цього дня росіяни знову спробували занурити Харків у темряву.

Свята та пам’ятні дати 29 грудня

29 грудня – День інформаційно-медійних структур Міністерства оборони України та Збройних Сил України.

У світі – Міжнародний день віолончелі.

Також відзначають: День гарячого горщика, День “Тік-Так”, День незавершених справ.

29 грудня в історії

29 грудня 1724 року через тортури в Петропавлівській фортеці помер наказний гетьман України Павло Полуботок. Детальніше.

29 грудня 1891 року на Черкащині народився Володимир Симиренко – майбутній відомий український вчений-селекціонер.

Його батько Левко також був науковцем, вивчав сорти плодових та ягідних рослин. Володимир змалку виявляв схильність до садівництва, яку батько всіляко підтримував. Хлопець завершив вищу освіту у 1918 році та ще встиг попрацювати у Міністерстві земельних справ УНР, де керував секцією садівництва. Але більшість його наукової біографії припала вже на часи радянської окупації. У листопаді 1920-го Симиренко очолив Мліївську садово-городню дослідну станцію та Центральний державний плодовий розплідник України, які створили на базі колишнього маєтку Симиренка. Уже 1928 року в його розплідниках було близько 40 000 гібридів плодових дерев та ягідних кущів. У 1930-х створив та очолював НДІ плодового та ягідного господарства у Києві, викладав у вишах, видавав наукові праці. Попри аполітичність, Симиренко примудрився не вгодити радянській владі навіть своїми науковими поглядами. Він, зокрема, не погоджувався зі вченням популярного російського генетика Мічуріна. Український вчений був прихильником розведення місцевих сортів рослин, а не акліматизації привізних. У 1930-х навіть цього виявилося достатньо для арешту вченого. По Симиренка прийшли 8 січня 1933-го. НКВСники не тільки схопили самого вченого, а й спалили весь сімейний архів, який містив напрацювання кількох поколінь. Згодом вигадали, у чому його звинуватити – традиційно “приписали” участь в “антирадянській терористичній організації”. Симиренка засудили до 10 років ув’язнення, але достроково випустили 1937-го. А потім знову заарештували. І знову випустили, але після цього вчений став пересічним агрономом у радгоспі.

“Восени 1937-го поблизу міста Обоянь він посадив свій останній сад, проте побачити його так і не встиг. У березні 1938-го арештований втретє, засуджений до розстрілу і страчений 18 вересня у Курську. Місцем поховання Симиренка вважають урочище “Солянка” в міській зоні Курська”, – повідомляє Український інститут національної пам’яті.

Після вбивства вченого радянські окупанти спробували знищити пам’ять про нього. Книги Симиренка вилучали із бібліотек, його статті знищували, заборонили навіть твори його батька. Мліївську дослідну станцію знищили, як і садибу родини, сімейний цвинтар та церкву. Навіть сорт яблуні “Ренет Симиренко” перейменували на “Зеленку Вуда”. Реабілітували вченого посмертно 1957 року.

29 грудня 1940 року відбувся наймасовіший наліт німецької авіації на Лондон.

У ньому брали участь 136 бомбардувальників. Вони скинули на центр столиці Великої Британії (район Сіті) понад 10 тисяч запальних бомб. Причому час бомбардування розрахували так, щоб максимально ускладнити роботу вогнеборців. Лондон палав під час відливу на Темзі, коли дістати воду для ліквідації вогню було найважче. У результаті в пожежах загинули щонайменше 160 лондонців, сотні отримали поранення. Вогонь зруйнував численні пам’ятки XV-XVII століть. Сильно постраждали Собор святого Павла, Вестмінстерське абатство, Букінгемський палац та Палата представників. Ці будівлі вдалося врятувати, але всі вони потребували суттєвих відновлювальних робіт.

29 грудня 1993 року набула чинності міжнародна Конвенція про біологічну різноманітність. Детальніше.

29 грудня 2013 року найкращий перегонник “Формули-1” всіх часів Міхаель Шумахер отримав травму голови під час відпочинку на гірськолижному курорті в Альпах.

З того часу стан здоров’я Шумахера є таємницею, яку ретельно охороняють його сім’я та найближчі друзі. У документальному фільмі від “Netflix” у вересні 2021 року дружина Міхаеля Коріна та його син Мік, по суті, підтвердили, що легенда перегонів не розмовляє та не здатний до повноцінного спілкування з оточенням. Декілька днів тому, в грудні 2023-го, молодший брат Міхаеля Шумахера Ральф в інтерв’ю визнав, що значних зрушень у стані легендарного перегонника немає: “На щастя, передова медицина відкриває багато можливостей. Проте все не так, як раніше”, – сказав він.

29 грудня 2022-го, напередодні Нового року, росіяни зробили чергову спробу занурити Харків у темряву. Протягом ночі вони атакували регіон 13-ма “шахедами”, 11 з яких тоді збила ППО. А вранці вдарили по місту та об’єктах у регіоні ракетами С-300. У ХОВА тоді інформували про “прильоти” по двох районах Харкова. У місті тимчасово зупинилося метро. Але роботу транспорту досить швидко відновили. Такий результат російським терористам видався недостатнім. Тому вони здійснили ще одну атаку – вдень. У Харкові “приліт” був по Індустріальному району. Також ракети вдарили по критичній інфраструктурі в області, загинули двоє чоловіків. Близько тисячі будинків у місті залишились без опалення. Але світло протягом дня повернули, а систему опалення згодом перезапустили.

Церковне свято 29 грудня

29 грудня за новим церковним календарем в Україні вшановують пам’ять мучеників 14 000 немовлят, Іродом у Вифлеємі вбитих. Народження Ісуса Христа пророкували східні волхви, побачивши на небі нову зірку. Вони сказали, що вона передвіщала народження юдейського Царя і попрямували до Єрусалиму, щоб поклонитися дитині. А зірка вказувала їм шлях. Однак, вклонившись Христу, волхви не повернулися до царя Ірода, як він наказав їм. Вони почули божественне одкровення і пішли до своєї країни іншим шляхом. Так Ірод зрозумів, що його задум знайти та знищити “конкурента” – немовля – не здійснився. Він наказав убити у Віфлеємі та його околицях всіх дітей чоловічої статі віком від двох років та молодших. Таких набралось близько 14 тисяч. Цар розраховував, що серед убитих дітей буде й дитина, на яку він “полював”. Вбиті за наказом Ірода діти стали першими мучениками за Христа. Гнів Божий незабаром покарав Ірода: його спіткала люта хвороба, і він помер, живцем з’їдений хробаками.

Народні прикмети

Якою буде погода 29 грудня, таким буде квітень наступного року.

Якщо 29 грудня на вікнах – морозні візерунки, то холодна погода протримається ще 20 днів.

Холоди та негода 29 грудня віщують сувору зиму.

Що не можна робити 29 грудня

Не можна вдягати речі чорного кольору.

Не можна довго дивитися на себе в дзеркало.

Не можна одягати одяг навиворіт.