Синєгубов: Є прильоти в Немишлянському та Основ’янському районах Харкова

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що під прицілом росіян критична інфраструктура Харківської області.

“Харків та Харківська область під ударами ворожих ракет. Попередньо є прильоти 4 ракет, ймовірно С-300, у Немишлянському та Основ’янському районах. Під прицілом – критична інфраструктура», – заявив Синєгубов.

На місці працюють рятувальники. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється. Небезпека ще не минула. Залишайтесь у укриттях, нагадав глава ХОВА.