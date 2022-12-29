Синєгубов: Є прильоти в Немишлянському та Основ’янському районах Харкова
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що під прицілом росіян критична інфраструктура Харківської області.
“Харків та Харківська область під ударами ворожих ракет. Попередньо є прильоти 4 ракет, ймовірно С-300, у Немишлянському та Основ’янському районах. Під прицілом – критична інфраструктура», – заявив Синєгубов.
На місці працюють рятувальники. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється. Небезпека ще не минула. Залишайтесь у укриттях, нагадав глава ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2022 в 10:00;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що під прицілом росіян критична інфраструктура Харківської області.".