Синегубов: Есть прилеты в Немышлянском и Основянском районах Харькова
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что под прицелом россиян критическая инфраструктура Харьковской области.
«Харьков и Харьковская область под ударами вражеских ракет. Предварительно есть прилета 4 ракет, вероятно С-300, в Немышлянском и Основянском районах. Под прицелом – критическая инфраструктура», – заявил Синегубов.
На месте работают спасатели. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. Опасность еще не прошла. Оставайтесь в укрытиях, напомнил глава ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 29 декабря 2022 в 10:00;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что под прицелом россиян критическая инфраструктура Харьковской области.".