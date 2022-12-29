Синегубов: Есть прилеты в Немышлянском и Основянском районах Харькова

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что под прицелом россиян критическая инфраструктура Харьковской области.

«Харьков и Харьковская область под ударами вражеских ракет. Предварительно есть прилета 4 ракет, вероятно С-300, в Немышлянском и Основянском районах. Под прицелом – критическая инфраструктура», – заявил Синегубов.

На месте работают спасатели. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. Опасность еще не прошла. Оставайтесь в укрытиях, напомнил глава ХОВА.