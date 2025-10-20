Ворог просунувся в Куп’янську та Вовчанську – DeepState
Сьогодні, 20 жовтня, аналітики проєкту «DeepState» повідомили про успіхи армії РФ у двох містах Харківщини.
Зокрема, осінтери інформують, що росіяни просунулися в Куп’янську та Вовчанську.
Нагадаємо, протягом минулого тижня на Харківщині зберігалася висока активність російських окупантів. Кількість боїв на півночі області, згідно з даними Генштабу ЗСУ, дещо зменшилася порівняно з минулим тижнем. Але все одно трималася на рівні від десятка до двох на добу. Успіхів ворога на Південно-Слобожанському напрямку осінтери проєкту DeepState не фіксували. Проте повідомили, що росіяни мали незначне просування в районі села Піщане на Куп’янському напрямку. Вигляд на мапі окупованих і «сірих» зон у самому Куп’янську радикально не змінювався з вересня. Генштаб заявив, що в місті та його околицях тривають протидиверсійні заходи. Оборонці виявляють ворожі піхотні групи, блокують їхнє просування та знищують. Водночас оглядач «Інформаційного спротиву» Костянтин Машовець заявив, що вперті бої йдуть уже в центральній частині Куп’янська. Відбуваються перестрілки між піхотними групами. За оцінкою оглядача, ЗСУ “намертво” контролюють лише південну частину міста.
