Враг продвинулся в Купянске и Волчанске – DeepState

Сегодня, 20 октября, аналитики проекта «DeepState» сообщили об успехах армии РФ в двух городах на Харьковщине.

В частности, осинтеры информируют, что россияне продвинулись в Купянске и Волчанске.

Напомним, в течение прошлой недели в Харьковской области сохранялась высокая активность российских оккупантов. Количество боев на севере области, согласно данным Генштаба ВСУ, несколько уменьшилось в сравнении с прошлой неделей. Но все равно держалось на уровне от десятка до двух в сутки. Успехов врага на Южно-Слобожанском направлении аналитики проекта DeepState не фиксировали. Однако сообщили, что россияне имели незначительное продвижение в районе села Песчаное на Купянском направлении. Вид на карте оккупированных и «серых» зон в самом Купянске радикально не менялся с сентября. Генштаб заявил, что в городе и его окрестностях продолжаются контрдиверсионные мероприятия. Оборонцы выявляют вражеские пехотные группы, блокируют их продвижение и уничтожают. В то же время обозреватель «Информационного сопротивления» Константин Машовец заявил, что упорные бои идут уже в центральной части Купянска. Происходят перестрелки между пехотными группами. По оценке обозревателя, ВСУ «намертво» контролируют только южную часть города.