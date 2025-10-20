Враг продвинулся в Купянске и Волчанске – DeepState
Сегодня, 20 октября, аналитики проекта «DeepState» сообщили об успехах армии РФ в двух городах на Харьковщине.
В частности, осинтеры информируют, что россияне продвинулись в Купянске и Волчанске.
Напомним, в течение прошлой недели в Харьковской области сохранялась высокая активность российских оккупантов. Количество боев на севере области, согласно данным Генштаба ВСУ, несколько уменьшилось в сравнении с прошлой неделей. Но все равно держалось на уровне от десятка до двух в сутки. Успехов врага на Южно-Слобожанском направлении аналитики проекта DeepState не фиксировали. Однако сообщили, что россияне имели незначительное продвижение в районе села Песчаное на Купянском направлении. Вид на карте оккупированных и «серых» зон в самом Купянске радикально не менялся с сентября. Генштаб заявил, что в городе и его окрестностях продолжаются контрдиверсионные мероприятия. Оборонцы выявляют вражеские пехотные группы, блокируют их продвижение и уничтожают. В то же время обозреватель «Информационного сопротивления» Константин Машовец заявил, что упорные бои идут уже в центральной части Купянска. Происходят перестрелки между пехотными группами. По оценке обозревателя, ВСУ «намертво» контролируют только южную часть города.
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Враг продвинулся в Купянске и Волчанске – DeepState», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 20 октября 2025 в 14:40;