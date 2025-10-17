Live
Машовец: СОУ контролируют лишь южную часть Купянска

Украина 09:25   17.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
Машовец: СОУ контролируют лишь южную часть Купянска Фото: sprotyv.info

Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец констатировал, что ВСУ не хватает живой силы для зачистки Купянска от врага. При этом россияне находятся уже в северной, западной и центральной частях города. А вот под полным контролем украинских военных осталась лишь его южная часть.

«Российское командование стремится закрепиться в городе и накопить там достаточно сил для последующего штурма районов города, всё ещё находящихся под плотным контролем ВСУ, украинское командование пытается зачистить и вытеснить противника за пределы города», – прокомментировал Машовец ход боевых действий в Купянске.

Также на данный момент россияне стремятся удержать позиции на рубеже Кондрашовка-Радьковка и штурмуют на юге от стадиона «Спартак», который расположен в центральной части Купянска.

«Судя по всему, у ВСУ на данном направлении просто не хватает личного состава, чтобы уплотнить собственные боевые порядки и постепенно, квартал за кварталом, «зачистить» проникшие в них малые пехотные группы противника. В северной, центральной и западной частях города, по сути, идут спорадические огневые бои между пехотными группами противостоящих сторон с отсутствием чёткой линии боевого соприкосновения, флангами и тылом. По состоянию на сейчас, по сути, можно говорить, что ВСУ «плотно» контролируют лишь южную часть Купянска», – добавил эксперт.

Читайте также: ISW: россияне захватили большую часть высоток на севере Купянска

Автор: Николь Костенко-Лагутина
