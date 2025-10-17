ISW: россияне захватили большую часть высоток на севере Купянска

По данным Института изучения войны (ISW), у врага есть успехи на Купянском направлении.

«Геолокационные видеозаписи, опубликованные 16 октября, показывают, что российские войска наносят удары по украинским позициям в северной Петропавловке (восточнее Купянска), районе, который, по предварительным данным российских источников, контролировали российские военные», – пишут аналитики.

Тем временем Министерство обороны Великой Британии сообщило, что оккупанты захватили большинство высотных зданий в северной части Купянска. Однако ВСУ пытаются зачистить эти объекты.

Тем временем на других участках фронта ситуация существенно не изменилась. Хотя российские блогеры и писали о фейковых «победах» ВС РФ на Южно-Слобожанском и Великобурлукском направлении.

«Неподтвержденные утверждения: российский блогер утверждал, что российские войска продвинулись на левом (южном) берегу реки Волчья в Волчанске и близ Синельниково (оба к северо-востоку от Харькова)», – уточнили в ISW.

Также российский блогер писал о якобы продвижении оккупантов на востоке от Отрадного и вдоль линии Меловое-Хатнее на Великобурлукском направлении.