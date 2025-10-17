Live
  • Пт 17.10.2025
  • Харків  +8°С
  • USD 41.64
  • EUR 48.52

ISW: росіяни захопили більшу частину висоток на півночі Куп’янська

Україна 07:53   17.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
ISW: росіяни захопили більшу частину висоток на півночі Куп’янська

За даними Інституту вивчення війни (ISW), у ворога є успіхи на Куп’янському напрямку. 

“Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 16 жовтня, показують, що російські війська завдають ударів по українських позиціях у північній Петропавлівці (на схід від Куп’янська), районі, який, за попередніми даними російських джерел, контролювали російські військові”, – пишуть аналітики.

Тим часом Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що окупанти захопили більшість висотних будівель у північній частині Куп’янська. Проте ЗСУ намагаються зачистити ці об’єкти.

На інших ділянках фронту ситуація суттєво не змінилася. Хоча російські блогери і писали про фейкові “перемоги” ЗС РФ на Південно-Слобожанському та Великобурлуцькому напрямках.

“Непідтверджені твердження: російський блогер стверджував, що російські війська просунулися на лівому (південному) березі річки Вовча у Вовчанську та поблизу Синельникового (обидва на північний схід від Харкова)”, – уточнили в ISW.

Також російський блогер писав про нібито просування окупантів на сході від Одрадного і вздовж лінії Мілове-Хатнє на Великобурлуцькому напрямку.

Читайте також: На півночі від Харкова на авто полюють «дрони-ждуни»? Відповідь Гололобова

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
ДСНС: харків’янин розбирав БпЛА у будинку – дрон вибухнув, хлопець постраждав
ДСНС: харків’янин розбирав БпЛА у будинку – дрон вибухнув, хлопець постраждав
17.10.2025, 08:05
Сьогодні 17 жовтня 2025: яке свято та день в історії
Сьогодні 17 жовтня 2025: яке свято та день в історії
17.10.2025, 06:00
На півночі від Харкова на авто полюють “дрони-ждуни”? Відповідь Гололобова
На півночі від Харкова на авто полюють “дрони-ждуни”? Відповідь Гололобова
17.10.2025, 07:15
Удари, заступники Терехова і Горбунова-Рубан на пенсії – підсумки 16 жовтня
Удари, заступники Терехова і Горбунова-Рубан на пенсії – підсумки 16 жовтня
16.10.2025, 23:00
Де купують житло власники зруйнованих домів на Харківщині: дані ХОВА
Де купують житло власники зруйнованих домів на Харківщині: дані ХОВА
16.10.2025, 21:00
Терехов знову заговорив про продовження будівництва метро в Харкові
Терехов знову заговорив про продовження будівництва метро в Харкові
16.10.2025, 21:38

Новини за темою:

16.10.2025
ISW: ЗСУ контратакують на двох напрямках на Харківщині
15.10.2025
РФ повідомила про успіхи на півночі та Куп’янському напрямку – що кажуть в ISW
14.10.2025
РФ намагається розширити «зону ураження»: ISW про удар FPV-дрона по Харкову
13.10.2025
Українські захисники успішно контратакували на Куп’янському напрямку – ISW
11.10.2025
Росіяни просунулись поблизу Борової, мають перевагу у живій силі – ISW


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «ISW: росіяни захопили більшу частину висоток на півночі Куп’янська», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2025 в 07:53;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними Інституту вивчення війни (ISW), у ворога є успіхи на Куп’янському напрямку. ".