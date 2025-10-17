ISW: росіяни захопили більшу частину висоток на півночі Куп’янська

За даними Інституту вивчення війни (ISW), у ворога є успіхи на Куп’янському напрямку.

“Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 16 жовтня, показують, що російські війська завдають ударів по українських позиціях у північній Петропавлівці (на схід від Куп’янська), районі, який, за попередніми даними російських джерел, контролювали російські військові”, – пишуть аналітики.

Тим часом Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що окупанти захопили більшість висотних будівель у північній частині Куп’янська. Проте ЗСУ намагаються зачистити ці об’єкти.

На інших ділянках фронту ситуація суттєво не змінилася. Хоча російські блогери і писали про фейкові “перемоги” ЗС РФ на Південно-Слобожанському та Великобурлуцькому напрямках.

“Непідтверджені твердження: російський блогер стверджував, що російські війська просунулися на лівому (південному) березі річки Вовча у Вовчанську та поблизу Синельникового (обидва на північний схід від Харкова)”, – уточнили в ISW.

Також російський блогер писав про нібито просування окупантів на сході від Одрадного і вздовж лінії Мілове-Хатнє на Великобурлуцькому напрямку.