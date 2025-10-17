ISW: росіяни захопили більшу частину висоток на півночі Куп’янська
За даними Інституту вивчення війни (ISW), у ворога є успіхи на Куп’янському напрямку.
“Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 16 жовтня, показують, що російські війська завдають ударів по українських позиціях у північній Петропавлівці (на схід від Куп’янська), районі, який, за попередніми даними російських джерел, контролювали російські військові”, – пишуть аналітики.
Тим часом Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що окупанти захопили більшість висотних будівель у північній частині Куп’янська. Проте ЗСУ намагаються зачистити ці об’єкти.
На інших ділянках фронту ситуація суттєво не змінилася. Хоча російські блогери і писали про фейкові “перемоги” ЗС РФ на Південно-Слобожанському та Великобурлуцькому напрямках.
“Непідтверджені твердження: російський блогер стверджував, що російські війська просунулися на лівому (південному) березі річки Вовча у Вовчанську та поблизу Синельникового (обидва на північний схід від Харкова)”, – уточнили в ISW.
Також російський блогер писав про нібито просування окупантів на сході від Одрадного і вздовж лінії Мілове-Хатнє на Великобурлуцькому напрямку.
Читайте також: На півночі від Харкова на авто полюють «дрони-ждуни»? Відповідь Гололобова
Новини за темою:
- Категорії: Україна, Фронт, Харків; Теги: isw, інститут вивчення війни, фронт, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «ISW: росіяни захопили більшу частину висоток на півночі Куп’янська», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2025 в 07:53;