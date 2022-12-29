Сьогодні 29 грудня: яке свято та день в історії

29 грудня за церковним календарем – пам’ять пророка Аггея, мученика Марина та блаженнішої Феофанії. Цього дня помер гетьман Павло Полуботок та потрапив в аварію на гірськолижному курорті легендарний гонщик Міхаель Шумахер.

Свята та пам’ятні дати 29 грудня

29 грудня – День інформаційно-медійних структур Міністерства оборони України та Збройних Сил України.

Видатних всесвітніх дат цього дня немає.

29 грудня в історії

29 грудня 1724 року внаслідок тортур у Петропавлівській фортеці помер наказний гетьман України Павло Полуботок. Полуботок свого часу прийняв бік російського царя Петра I, не підтримавши перехід гетьмана Івана Мазепи до шведів. Полуботок одним із перших прибув на вимогу Петра до Глухова – після того, як російський тиран зруйнував Батурин. На початку відносин із російським царем Полуботок був ” у фаворі” . За зраду Мазепи йому дісталося спочатку майно племінника колишнього гетьмана, а згодом і частина володінь самого Мазепи та гетьмана України у вигнанні Пилипа Орлика. Втім, успіх був нетривалим. Коли козацька старшина обрала Полуботка наказним гетьманом, його стосунки з Петербургом погіршали. Адже російський цар намагався нівелювати владу українських гетьманів, і для цього створив так звану “Малоросійську колегію”, постійно розширюючи її повноваження. Полуботок почав саботувати виконання розпоряджень колегії, запроваджував власні реформи тощо. 22 травня 1723 року бунтівного наказного гетьмана викликали до Петербурга, а 10 листопада, за наказом колишнього покровителя Петра I, Полуботка кинули до Петропавлівської фортеці. З неї гетьман так і не вийшов. Помер у тюремній камері від хвороби.

29 грудня 1993 року набула чинності міжнародна Конвенція про біологічну різноманітність. Метою цієї міжнародної угоди є збереження біологічного різноманіття на землі. Крім власне нормованого використання людством природних багатств, угода передбачає надання необхідного доступу до генетичних ресурсів та передачі технологій. Передбачено два види збереження біологічної різноманітності: ex-situ – тобто поза природними місцями проживання (у зоопарках та лабораторіях, генетичних банках тощо); in-situ – збереження екосистем та природних місць проживання видів (заповідники, заказники, національні парки тощо).

29 грудня 2013 року найкращий гонщик Формули-1 всіх часів Міхаель Шумахер отримав травму голови під час відпочинку на гірськолижному курорті в Альпах. З того часу стан здоров’я Шумахера є таємницею, яку ретельно охороняють його родина та найближчі друзі. Достовірно відомо, що відразу після удару головою об скелю Міхаель був у свідомості. Однак при його транспортуванні на гелікоптері в лікарню стався колапс – гелікоптер здійснював екстрену посадку, щоб підключити гонщика до апарату ШВЛ. Після Шумахера вводили в штучну кому. А далі… З коми Міхаель точно вийшов, однак, за окремими, дуже стриманими коментарями його рідних, зрозуміло, що він точно не розмовляє, навряд чи рухається і не відомо, чи розуміє, що відбувається. Востаннє родина Шумахерів надавала більш-менш розгорнуті коментарі про нього в документальному фільмі від Netflix, що вийшов у вересні 2021 року. Там син Міхаеля, теж гонщик Формули-1, Мік Шумахер та дружина Коріна, по суті, підтвердили, що легенда перегонів не розмовляє і не здатний до повноцінного спілкування з оточуючими. “Зараз ми з татом розуміли б один одного краще, тому що говорили б однією мовою – мовою гонки. Нам було б про що поговорити. Я часто думаю, як це було б чудово. Я б віддав усе заради цього”, – зокрема, зізнався Мік Шумахер. А дружина Міхаеля Коріна сказала: “Він став іншим. Але він все ще тут, з нами, це надає нам сил”.

Церковне свято 29 грудня

29 грудня християни вшановують пам’ять пророка Аггея, мученика Марина та блаженної цариці Феофанії.

Святий пророк Аггей – десятий із 12 малих пророків. Він пророкував за часів перського царя Дарії Гістаспе. Після повернення юдеїв з Вавилонського полону він переконував народ добудувати другий Єрусалимський храм і сповіщав, що в цьому храмі належить “Слову Безначальному останнім часом з’явитися”.

Мученик Марін постраждав у Римі у ІІІ столітті. Відмовившись принести жертву ідолам, він переніс тяжкі муки та був обезголовлений.

Блаженна цариця Феофанія – перша дружина імператора Лева VI Мудрого (886 – 911). Через наклеп заздрісників, була разом із чоловіком, тоді ще спадкоємцем престолу, поміщена на три роки до в’язниці. Вийшовши на волю, проводила життя в молитві та пості. Її милосердя та праведність прославили царицю серед народу. Померла Феофанія, за різними даними, у 893 чи 894 році.

Народні прикмети

Якщо 29 грудня холодно, то й уся зима буде холодною.

Сильний вітер за сонячної погоди – до сильних морозів.

Що не можна робити 29 грудня

Не рекомендується робити “дрібний ремонт” – забивати цвяхи, лагодити взуття тощо.

Не рекомендується робити домашню роботу та прибирання.