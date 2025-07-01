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У червні не було району Харкова, який би не постраждав від атак РФ – Терехов

Події 20:17   01.07.2025
Олена Нагорна
У червні не було району Харкова, який би не постраждав від атак РФ – Терехов Фото: Харківська міськрада

Слідом за статистикою ударів по місту в червні мер Ігор Терехов опублікував дані про наслідки цих обстрілів. Загалом, за інформацією міського голови, було пошкоджено 383 житлові будинки.

“Три з них, попередньо, не підлягають відновленню, але дочекаємося висновків експертиз. Немало й будинків, які зазнали повторних влучань. Крім житла під удари потрапили десятки інших цивільних об’єктів: підприємства, школи, тролейбусне депо, цвинтар, трансформаторна підстанція, дитячі майданчики, дитяча залізниця, а також автівки”, – нагадав Терехов.

Плитами ОСБ закрили 6181 пошкоджене вікно.

“Колосальна кількість, хоча були місяці, коли зруйнованих вікон було ще більше”, – констатував мер.

Також постраждали і вже відремонтовані 169 покрівель житлових будинків.

Інфографіка: Ігор Терехов/телеграм

“Щоразу після ворожих атак в усіх районах відкривалися мобільні ЦНАПи, аби мешканці могли швидко подати заявки на державні програми компенсацій та отримати кошти на ремонт”, – додав Терехов.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2025 в 20:17;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Слідом за статистикою ударів по місту в червні мер Ігор Терехов опублікував дані про наслідки цих обстрілів. Загалом було пошкоджено 383 житлові будинки.".