В июне не было района Харькова, который бы не пострадал от атак РФ — Терехов
Вслед за статистикой ударов по городу в июне мэр Игорь Терехов опубликовал данные о последствиях этих обстрелов. Всего, по информации городского головы, было повреждено 383 жилых дома.
«Три из них, предварительно, не подлежат восстановлению, но дождемся выводов экспертиз. Немало и домов, которые подверглись повторным попаданиям. Кроме жилья под удары попали десятки других гражданских объектов: предприятия, школы, троллейбусное депо, кладбище, трансформаторная подстанция, детские площадки, детская железная дорога, а также автомобили», — напомнил Терехов.
Плитами ОСБ закрыли 6181 поврежденное окно.
«Колоссальное количество, хотя были месяцы, когда разрушенных окон было еще больше», — констатировал мэр.
Также пострадали и уже отремонтированы 169 кровель жилых домов.
«Каждый раз после вражеских атак во всех районах открывались мобильные ЦПАУ, чтобы жители могли быстро подать заявки на государственные программы компенсаций и получить средства на ремонт», — добавил Терехов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: відновлення, восстановление, дома, Игорь Терехов, новости Харькова, обстрелы, повреждения;
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- • Дата публикации материала: 1 июля 2025 в 20:17;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вслед за статистикой ударов по городу в июне мэр Игорь Терехов опубликовал данные о последствиях этих обстрелов. Всего было повреждено 383 жилых дома.".