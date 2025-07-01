В июне не было района Харькова, который бы не пострадал от атак РФ — Терехов

Вслед за статистикой ударов по городу в июне мэр Игорь Терехов опубликовал данные о последствиях этих обстрелов. Всего, по информации городского головы, было повреждено 383 жилых дома.

«Три из них, предварительно, не подлежат восстановлению, но дождемся выводов экспертиз. Немало и домов, которые подверглись повторным попаданиям. Кроме жилья под удары попали десятки других гражданских объектов: предприятия, школы, троллейбусное депо, кладбище, трансформаторная подстанция, детские площадки, детская железная дорога, а также автомобили», — напомнил Терехов.

Плитами ОСБ закрыли 6181 поврежденное окно.

«Колоссальное количество, хотя были месяцы, когда разрушенных окон было еще больше», — констатировал мэр.

Также пострадали и уже отремонтированы 169 кровель жилых домов.

«Каждый раз после вражеских атак во всех районах открывались мобильные ЦПАУ, чтобы жители могли быстро подать заявки на государственные программы компенсаций и получить средства на ремонт», — добавил Терехов.