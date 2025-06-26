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Что будет с коммунальными зимой, к чему готовиться харьковчанам, рассказал мэр

Общество 10:15   26.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
Что будет с коммунальными зимой, к чему готовиться харьковчанам, рассказал мэр Скриншот

Мэр Игорь Терехов ответил на вопросы ведущих нацмарафона, касаемо коммунальных услуг – к чему стоит готовиться горожанам и какие работы уже сейчас проводят в Харькове.

Мэр напомнил, что начиная с 2022 года каждая зима в Харькове – испытание. Враг бьет по инфраструктуре, а работники пытаются оперативно восстановить разрушенное. Например, восемь раз в городе пришлось перезапускать систему отопления.

«Мы начали подготовку к отопительному сезону, еще не завершая предыдущий отопительный сезон. Очень многое приходится делать, потому что мы понимаем, что и как нужно сделать, для того, чтобы было теплоснабжение и водоснабжение. Очень много, к сожалению, коллекторов получили повреждения. И это очень важная работа, которую мы сегодня делаем. И очень тяжелая работа, потому что глубина, на которой проходят эти коллекторы, очень велика. И я очень благодарен сегодня нашим коммунальным службам – «Харьковводоканалу», «Тепловым сетям», которые работают практически круглосуточно, для того, чтобы сделать все до начала нового отопительного сезона. Мы получаем помощь от наших партнеров – это разные международные организации, разные фонды. Мы получали очень помощь от USAID. Сейчас, к сожалению, мы ее не получаем, но есть французские фонды. Мы за собственные средства также приобретаем генерационное оборудование, и это очень важно для нас, особенно зимой», – сказал городской голова.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 26 июня 2025 в 10:15;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Игорь Терехов ответил на вопросы ведущих нацмарафона, касаемо коммунальных услуг – к чему стоит готовиться горожанам и какие работы уже сейчас проводят в Харькове.".