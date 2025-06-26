Беседин: несмотря на крайне сложную ситуацию, в Купянске остаются 1400 людей

Глава Купянской ГВА Андрей Беседин в эфире нацмарафона проинформировал о ситуации в громаде и Купянске, отметив, что обстановка – крайне сложная.

По словам Беседина, завезти в Купянск еду или другую гуманитарную помощь теперь невозможно.

«Завоз любой гуманитарной помощи в Купянск – это сверхсложная ситуация. На сегодняшний день это сделать невозможно. Если мы говорим непосредственно о работе в самом городе Купянск, то несмотря на все то, что там происходит, несмотря на ту критическую ситуацию, наши коммунальные работники находятся там. Водоснабжение работает частично в тех условиях, где есть электроснабжение, на тех улицах, на которых сейчас оно есть, но, к сожалению, восстановление сейчас невозможно, потому что, применение врагом вооружения: в том числе FPV-дронов на оптоволокне, оно имеет большую концентрацию. В том числе газоснабжение работает. Опять же, пытаемся обеспечивать социальным транспортом людей, волонтеры работают – уговаривают людей уехать, фактически делают невозможное, рискуют своей жизнью», – сказал Беседин.

Несмотря на все усилия волонтеров и власти, в городе все еще остаются около 1400 людей. В целом в громаде проживают 2400 жителей, добавил глава ГВА.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»