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Беседин: несмотря на крайне сложную ситуацию, в Купянске остаются 1400 людей

Общество 09:45   26.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
Беседин: несмотря на крайне сложную ситуацию, в Купянске остаются 1400 людей Скриншот

Глава Купянской ГВА Андрей Беседин в эфире нацмарафона проинформировал о ситуации в громаде и Купянске, отметив, что обстановка – крайне сложная.

По словам Беседина, завезти в Купянск еду или другую гуманитарную помощь теперь невозможно.

«Завоз любой гуманитарной помощи в Купянск – это сверхсложная ситуация. На сегодняшний день это сделать невозможно. Если мы говорим непосредственно о работе в самом городе Купянск, то несмотря на все то, что там происходит, несмотря на ту критическую ситуацию, наши коммунальные работники находятся там. Водоснабжение работает частично в тех условиях, где есть электроснабжение, на тех улицах, на которых сейчас оно есть, но, к сожалению, восстановление сейчас невозможно, потому что, применение врагом вооружения: в том числе FPV-дронов на оптоволокне, оно имеет большую концентрацию. В том числе газоснабжение работает. Опять же, пытаемся обеспечивать социальным транспортом людей, волонтеры работают – уговаривают людей уехать, фактически делают невозможное, рискуют своей жизнью», – сказал Беседин.

Несмотря на все усилия волонтеров и власти, в городе все еще остаются около 1400 людей. В целом в громаде проживают 2400 жителей, добавил глава ГВА.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 26 июня 2025 в 09:45;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава Купянской ГВА Андрей Беседин в эфире нацмарафона проинформировал о ситуации в громаде и Купянске, отметив, что обстановка – крайне сложная.".