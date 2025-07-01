Новини Харкова — головне за 1 липня: як минула ніч
Фото: Василь Голосний
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:03
Вночі росіяни атакували Харківщину балістикою та запускали БпЛА
О 00:02 у Харкові та області пролунала тривога. Як пояснили у Повітряних силах ЗСУ, ворог атакує «почервонілі» регіони балістикою.
Вже о 00:24 оголосили відбій. А о 03:36 ЗСУ зафіксували активність ворожої авіації та попередили про можливі авіаудари.
Незабаром на Харківщину полетіли не лише КАБи, а й ударні БпЛА.
Відбій тривоги дали вже вранці о 06:00.
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".