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Новини Харкова — головне за 1 липня: як минула ніч

Україна 07:04   01.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне за 1 липня: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:03

Вночі росіяни атакували Харківщину балістикою та запускали БпЛА

О 00:02 у Харкові та області пролунала тривога. Як пояснили у Повітряних силах ЗСУ, ворог атакує «почервонілі» регіони балістикою. 

Вже о 00:24 оголосили відбій. А о 03:36 ЗСУ зафіксували активність ворожої авіації та попередили про можливі авіаудари. 

Незабаром на Харківщину полетіли не лише КАБи, а й ударні БпЛА. 

Відбій тривоги дали вже вранці о 06:00.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2025 в 07:04;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".