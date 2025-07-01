ДСНС: 16 пожеж загасили рятувальники за добу – де і чому палало
В облуправлінні ДСНС у Харківській області уточнили: одна пожежа на Харківщині була через російські обстріли.
“Увечері в с. Циркуни, Харківського району внаслідок обстрілу горів приватний будинок, господарча споруда та трава на загальній площі 250 м. кв. Інформація про постраждалих не надходила. Співробітники ДСНС врятували 4 особи, з них 2 дитини”, – розповіли пожежники.
Також дев’ять пожеж ліквідували рятувальники у природних екосистемах регіону.
Читайте також: На 2 мільйони гривень браконьєри нарубали лісу в Харківській області
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: ГСЧС в Харьковской области, обстріли, пожежа, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «ДСНС: 16 пожеж загасили рятувальники за добу – де і чому палало»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2025 в 07:56;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В облуправлінні ДСНС у Харківській області уточнили: одна пожежа на Харківщині була через російські обстріли.".