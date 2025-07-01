ДСНС: 16 пожеж загасили рятувальники за добу – де і чому палало

В облуправлінні ДСНС у Харківській області уточнили: одна пожежа на Харківщині була через російські обстріли.

“Увечері в с. Циркуни, Харківського району внаслідок обстрілу горів приватний будинок, господарча споруда та трава на загальній площі 250 м. кв. Інформація про постраждалих не надходила. Співробітники ДСНС врятували 4 особи, з них 2 дитини”, – розповіли пожежники.

Також дев’ять пожеж ліквідували рятувальники у природних екосистемах регіону.